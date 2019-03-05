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年初愛情趨吉避凶術　專家：4特徵的情人請遠離

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▲戀人,情侶,兩性。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲有些關係你覺得不對勁，好好審視對方是否為恐怖情人，別多浪費一年光陰。（圖／pakutaso）

編輯／借借

在新一年的開始之初，是否有些關係讓你感到遲疑？年初是最容易也最有意識審視自己生活的日子，無論現在一段感情已經開始，或是仍在觀望，冷靜地做出判斷，都會勝過日後的彌補，心理學家歸納出4種內心陰暗人的特質，或許能幫助你下決定。

缺乏道德感
社會心理學家指出，人的內心都會有獸性，而靠一系列的道德與社會規則來框架出行為，若對方總是下出毫無規則的決定，並對現有的法律、制度相當不滿，且常被負面能量所操控，總是做出傷害對方、僅利於自己的決定，就顯得這個人不對勁。

▲愛情,感情,兩性。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲對於一般人不會做或做不出來的事，對方都覺得這哪有什麼大不了。

沒有同理心
同理心意指同情心，對於他人的悲傷，總是出現一些輕蔑、毫無所謂的態度，相信日後他也會這樣對你，最明顯的狀況就是持著「可憐之人必有可恨之處」看待任何事情的人，總覺得弱者就是他們自己活該造成的。

▲愛情,感情,兩性。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲沒有同情心跟同理心，日後翻臉他也不會手軟。

容易記仇
容易記仇的人，對於原諒、諒解這種能力相當薄弱，他們的恨意不會因為時間的推移而減弱，反而看你越來越不順眼，再增加更多的仇恨，一方面也意味著這類人不會檢討自己，只會檢討別人，若他在跟你吵架頻翻舊帳，就要好好注意了。

▲女性,情感,兩性,成長,心靈,示意圖。（圖／pixabay）

▲吵架時翻舊帳，老以為別人要害他，都很不正常。

容易起疑心
通常內心總持著負面情緒的人，便會出現容易起疑、過於敏感的狀況，因為他們總把陰暗面加諸在別人身上，殊不知也反映了自己內心的想法，別人無心的一句話，就會在心裡開幕小劇場，這類性格的人很愛在背後議論別人，而且通常都不會有什麼好話。

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學
fashion.net

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