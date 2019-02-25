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米蘭直擊／DG掰了明星貓步老哏　正經秀衣服還配「旁白」講解

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▲DG米蘭時裝周秋冬秀強調服裝本質，優雅是重點。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／米蘭報導

米蘭時裝周尾聲，去年底（2018）捲入「屎國風波」的Dolce＆Gabbana（DG）發表2019秋冬系列女裝，不再靠社交媒體效應博取眼球，而是回到服裝本質，重現「優雅服裝」的核心價值，讓人看到DG擅長的精緻刺繡工藝，華麗熱情的義大利風格。

▲▼米蘭時裝周／Dolce＆Gabbana 2019秋冬女裝秀。（圖／記者張妤瑄攝）

▲DG大秀回歸強調服裝的優雅，不靠名人效應助攻。（圖／記者張妤瑄攝）

在時裝周生態改變，走秀當下就有各國曝光的速食節奏下，DG堪稱近年來玩得最成功的例子，靠明星走秀博眼球，加上本就華麗又話題性十足的設計，每回辦秀短時間在全球的曝光量直接飆升，但這一切在設計師失言風波罵出「中國是屎國」後，一切風光全都改寫，今季秀場內亞洲媒體銳減，外圍門禁更是森嚴。

▲▼米蘭時裝周／Dolce＆Gabbana 2019秋冬女裝秀。（圖／記者張妤瑄攝）

▲DG屎國風波讓中國怒火難平，秀場內也少有亞洲面孔。（圖／記者張妤瑄攝）

風波還未被淡忘，DG秋冬秀索幸回到核心價值，開秀前播放一段設計師在工坊設計、打版等幕後片段，接著拉開帷幕，女模們才開始魚貫走出。值得一提的是，此次走秀還有「主持人」站在一旁簡短介紹每一套設計，展示衣服時有「旁白」，在這世代確實是新鮮的事。

▲▼米蘭時裝周／Dolce＆Gabbana 2019秋冬女裝秀。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼米蘭時裝周／Dolce＆Gabbana 2019秋冬女裝秀。（圖／記者張妤瑄攝）

▲秋冬秀強調優雅服裝，還少見的找來一位主持人當旁白。（圖／記者張妤瑄攝）

128套設計共分為11個大主題，開幕重點是黑白正裝系列，讓女人穿上燕尾服耍帥，打上寬版領帶，配合華麗領針等其他飾品，穿出專屬DG女人正裝的美感。緊接著是華麗睡衣風格，內衣配上點綴毛邊的透視洋裝，根本是清醒時的睡美人公主。

▲▼米蘭時裝周／Dolce＆Gabbana 2019秋冬女裝秀。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼米蘭時裝周／Dolce＆Gabbana 2019秋冬女裝秀。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼米蘭時裝周／Dolce＆Gabbana 2019秋冬女裝秀。（圖／記者張妤瑄攝）

▲由西裝、燕尾服開場，緊接著是公主睡衣風，整場秀約有11個不同小主題。（圖／記者張妤瑄攝）

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目不暇給的豐富感是DG的標準特色，此次當然也沒改變，招牌西西里印花，用熱情的花卉打造出經典形象，另外還有一系列豹紋印花的主題，召喚出DG女人內心中的狂野靈魂。另外，婚紗也是其中一個吸睛主題，當新娘子穿著或長或短的嫁紗出現時，隨即勾出場邊未婚女孩心中的夢幻憧憬。

▲▼米蘭時裝周／Dolce＆Gabbana 2019秋冬女裝秀。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼米蘭時裝周／Dolce＆Gabbana 2019秋冬女裝秀。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼米蘭時裝周／Dolce＆Gabbana 2019秋冬女裝秀。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼米蘭時裝周／Dolce＆Gabbana 2019秋冬女裝秀。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼米蘭時裝周／Dolce＆Gabbana 2019秋冬女裝秀。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼米蘭時裝周／Dolce＆Gabbana 2019秋冬女裝秀。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼米蘭時裝周／Dolce＆Gabbana 2019秋冬女裝秀。（圖／記者張妤瑄攝）

▲西西里印花、婚紗、刺繡等，都是DG想強調的重點。（圖／記者張妤瑄攝）

關鍵字：

米蘭時裝周, 時裝周, MFW, 2019秋冬, FW19, 男裝, 女裝, , Dolce＆Gabbana, DG, 屎國風波
fashion.net

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