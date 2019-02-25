米蘭直擊／「摔跤天使」奚夢瑤挺Cavalli　伸展台過招貝拉哈蒂德

▲Roberto Cavalli甫於米蘭時裝周發表2019秋冬系列男女裝。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／米蘭報導

向來野性的Roberto Cavalli甫於米蘭時裝周發表的2019秋冬系列男女裝，在創意總監Paul Surridge的手中顯得收斂不少，本季以抽象的彩色動物紋詮釋過往的狂野魅力，開秀第一套就用絢麗印花點題。近來積極轉型的「摔跤超模」奚夢瑤，為了這場秀還特別從香港飛到米蘭力挺。

▲奚夢瑤從香港飛米蘭，特別來走Cavalli秋冬秀。（圖／翻攝nowfashion）



奚夢瑤換穿兩套秀服，一套為水藍色蟒蛇紋大衣，配合酒紅色長靴出場，超模氣勢仍相當強大；另一套是黑色洋裝，不對稱的設計在右腰處有鏤空，除了能露出曲線之外，又有一些呼應動物元素的意味，另斜裁裙襬設計在大腿處也有鏤空，讓女人若隱若現的展示美腿。

▲奚夢瑤雖然越來越少走秀，但一出場依舊氣勢爆棚。（圖／翻攝nowfashion）



貝拉哈蒂德（Bella Hadid）則是秀上的清流，她的兩套秀服分別是黃色立體針織洋裝與黑色褲裝，前者收腰百褶裙設計，凸顯女人曲線，又顯得俏麗無比；後者則是她擅長的酷妹風格，針織上衣從胸下就有鏤空設計，有致命誘惑力。

▲貝拉都穿純色系服裝上陣，一套俏麗一套個性酷美。（圖／翻攝nowfashion）



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整體來說抽象動物印花、蟒蛇紋是主角，另外加入許多明亮的色彩，女裝配合許多不對稱剪裁與百褶設計，整體更顯年輕俏麗；男裝在動物紋的表現上則相對輕鬆一些，鋪滿全身的造型少見，且用名度較高的紋路予人活力感，或搭在亮色西裝外套內點亮就很有型。

▲Cavalli本季將動物紋用抽象印花展現，並用明度較高的色彩打造出年輕感。（圖／翻攝nowfashion）