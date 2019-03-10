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保養專家大推的12支「淡化痘疤」精華液！測試效果+使用技巧全公開

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明明膚況不錯，卻被偶爾長的幾顆痘痘所留下來的色素沈澱痘疤所苦腦，到底市面上琳琅滿目的淡斑精華怎麼擦效果更好？要注意哪些？我們請教擅長分析科技、成份的博士級保養專家丹楓老師，來為我們分析市面上熱賣的12款精華液，一起來看看.....

Lancome激光煥白淨斑精華

▲痘疤。（圖／DR.ELLE TW）

已有20年歷史的精華，雷射術前術後也能放心使用，幫助讓醫美美白效果更持久。30ML，NT$3,700

局部對抗惱人斑點效果明顯！以AA2G的消炎、抗氧化美白，對曬斑及暗沉有很優異的美白效果。

保濕滋潤度★★★
立即明亮度★★★★
吸收程度★★★

▲痘疤。（圖／DR.ELLE TW）

DERM iNSTITUTE 肌因美白抗斑精萃

▲痘疤。（圖／DR.ELLE TW）

萃取天然冬凌草、豬簽草，獨特肌因美白鑰匙科技，強勢抑制黑色素生成，同時幫助啟動體內175種美白酵素。30ML，NT$3,900

抗老等級的美白精華，以草本成分做足肌膚保濕、亮白，同時抗氧化、消炎及舒敏，單獨使用就能達到勻亮膚色、嫩白、淡斑，早、晚均可使用。

保濕滋潤度★★★★
立即明亮度★★★★☆
吸收程度★★★★★

▲痘疤。（圖／DR.ELLE TW）

SK-II 超肌因鑽光淨白精華

▲痘疤。（圖／DR.ELLE TW）

曾有過專櫃銷售第一的紀錄、無數個美容大賞紀錄。蘊含SK-II革命性美白科技，提供肌膚全方位淨白修護，讓肌膚由內而外煥發淨白光蘊。30ML，NT$4,600

除了專利pitera之外，維他命B3能加強黑色素代謝與肌膚保水度，肌膚表層的煥白效果明顯，是眾多消費者的口碑商品。

保濕滋潤度★★★☆
立即明亮度★★★★
吸收程度★★★

▲痘疤。（圖／DR.ELLE TW）

​DECORTE黛珂 瑩潤粹白晶鑽超導精華

▲痘疤。（圖／DR.ELLE TW）

麴酸抑制黑色素生成，而綻白植粹複合精華協助肌膚擊退已經形成的黑色素。採用新進傳輸囊體技術，讓美容成分能夠快速滲透至肌膚底層。40ML，NT$4,950

水潤清透的質地，讓精華液能瞬間被肌膚吸收，立即提升肌膚保水度、透亮度效果顯著，可搭配化妝棉濕敷加強美白功效。

保濕滋潤度★★★★☆
立即明亮度★★★☆
吸收程度★★★★★

▲痘疤。（圖／DR.ELLE TW）

La prairie鑽白魚子緊膚晶露

▲痘疤。（圖／DR.ELLE TW）

鑽白魚子系列的首支產品，也是la prairie首度將使用Oscietra白鱘魚魚保養品，活性較一般魚子高三倍，甫上市就在當年度創下千萬業績。30 ML，NT$17,180

出乎預期的清新香調，吸收度與保濕度都令人滿意，除了美白、保濕也同時對抗老化，熟齡斑點就靠它！混搭晚安面膜使用效果更令人驚艷！

保濕滋潤度★★★★
立即明亮度★★★★☆
吸收程度★★★★★

▲痘疤。（圖／DR.ELLE TW）

Kiehl's 激光極淨白淡斑精華

▲痘疤。（圖／DR.ELLE TW）

美白效果使用有感，此為回購率第一名精華，運用醫學級處方激光活能C幫助能急速瓦解斑點、痘疤。50 ML，NT$3,200

乙基維他命C為主的淡斑精華，幫助肌膚抗氧化還原即將生成的斑點，另外添加水楊酸所以白天使用要做足防曬功課！

保濕滋潤度★★★★
立即明亮度★★★☆
吸收程度★★★

▲痘疤。（圖／DR.ELLE TW）

Melvita百合花妍亮白高效精華

▲痘疤。（圖／DR.ELLE TW）

蘊含百合花油、海百合與冬青萃取精華、高濃度維他命C，能深入調理肌底黑色素，淡化斑點掃除黯沉，全面均勻膚色。30 ML，NT$2,680

夜晚療癒系的美白產品，以多種植萃成分與白百合花香調為基底，使用時特別療癒！煥膚效果明顯，隔天肌膚透亮感明顯。

保濕滋潤度★★★★★
立即明亮度★★★☆
吸收程度★★★★

▲痘疤。（圖／DR.ELLE TW）

Dior 雪晶靈極緻透白三效勻淨精華

▲痘疤。（圖／DR.ELLE TW）

自2015年推出許多客人指定回購，持續穩定銷售的一款精華，加入雪絨花複合物呈現自然無瑕白皙膚色。50 ML，NT$5,000

以獨家植萃複合物讓肌膚角質柔嫩，且降低肌膚紅癢、發炎反應！可以搭配其他精華一起使用，是百搭款美白精華。

保濕滋潤度★★★☆
立即明亮度★★★
吸收程度★★

▲痘疤。（圖／DR.ELLE TW）

VICHY薇姿 源生白極效淨斑精華

▲痘疤。（圖／DR.ELLE TW）

添加衛生福利部核可美白成分最高濃度鞣花酸0.5%，促進黑色素代謝，平均每5人就有1人回購的熱門精華。30 ML，NT$1860

角質代謝型美白精華，適合中性、油性肌膚，因為加強角質新生，所以在肌膚的防禦要更充足。夜間可多加乳液，白天則要加強防曬。

保濕滋潤度★★★
立即明亮度★★★
吸收程度★★★

▲痘疤。（圖／DR.ELLE TW）

Shiseido驅黑淨白露3D

▲痘疤。（圖／DR.ELLE TW）

此款也是專櫃銷售前三名的一款美白精華。搭配全新研發的「3D鎖定淨斑配方」，幫助美白成分層層滲透至肌膚內。45G，NT3000

偏乳狀的精華質地，即使在秋冬使用也能維持肌膚彈潤、保濕！獨家美白成分與傳明酸搭配，改善膚色不均與暗沉效果佳。

保濕滋潤度★★★★☆
立即明亮度★★★
吸收程度★★☆

▲痘疤。（圖／DR.ELLE TW）

Clinique勻淨科研淡斑修護雙精萃

▲痘疤。（圖／DR.ELLE TW）

十分有口碑的一款精華液，搭配新鮮玉露精萃，舒緩敏感與對抗細胞發炎，並能有效地淡化痘疤及斑點。50 ML，NT$3500

油、水雙相分開型的雙管型美白精華，使用時滋潤度極佳，可搭配按摩促進吸收！特別的抗敏配方，為肌膚提升防禦效果。

保濕滋潤度★★★★★
立即明亮度★★
吸收程度★★☆

▲痘疤。（圖／DR.ELLE TW）


Chantecaille香緹卡 梔子花美白精華乳

▲痘疤。（圖／DR.ELLE TW）

有著無咖啡因綠咖啡能加速老廢角質更新，梔子花幹細胞的強大美白及保濕能量，可有效預防新斑點形成。50 ML，NT$6400

敏感肌都可以用的溫和美白產品，換季使用滋潤度也十分優異！是以均勻美白為主的產品。可加在粉底液中，讓美白效力延續一整天！

保濕滋潤度★★★★☆
立即明亮度★★
吸收程度★★

▲痘疤。（圖／DR.ELLE TW）

博士級保養專家丹楓老師

擁有奈米科技及成份碩士、博士資格，國際保養品牌教育訓練多年經驗，也是名媛及明星們御用的保養咨詢老師。

文／柯夢波丹　圖／DR.ELLE TW

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢, 保養, 痘疤, 淡化, 精華液
fashion.net

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