奧斯卡紅毯上演《瘋狂亞洲富豪》劇情！　楊紫瓊深V強壓吳恬敏

▲《瘋狂亞洲富豪》演員全走上奧斯卡紅毯，大家覺得誰最美？（圖／達志影像／美聯社）

記者楊坊士／台北報導

2018年由全亞裔面孔大賣的《瘋狂亞洲富豪》（Crazy Rich Asians），眾演員也隨之爆紅、一同登上第91屆奧斯卡頒獎典禮。從擔任「婆婆」的楊紫瓊到女主角吳恬敏，每個人身穿的禮服，都宛如重現劇中角色個性，在紅毯上大放光彩。





▲楊紫瓊性感又貴氣，氣勢超強。（圖／CFP）

演活亞洲典型「婆婆」的楊紫瓊，穿上Elie Saab 2019春夏高級訂製服亮相，膚金色紗質上有亮片點綴。配上Chopard（蕭邦）垂墜式耳環、最愛的Richard Mille名錶與Roger Vivier手拿包，加上保養得宜的膚況、深V剪裁，同時兼具貴氣與浪漫氣勢，真的就像是從電影中走出來。

▲吳恬敏在紅毯上展現活力的一面。（圖／達志影像／美聯社）

女主角吳恬敏（Constance Wu）則選穿Atelier Versace訂製服，多層的鵝黃色雪紡薄紗禮服，在行走間流露出飄逸小女人風格，更被比喻成真人版《美女與野獸》的「貝兒」。同樣大開深V的剪裁，性感程度完全不輸給「婆婆」楊紫瓊。

▲陳靜大器優雅打扮相當亮眼。（圖／達志影像／美聯社）

在劇中散發著內斂溫柔的陳靜（Gemma Chan），選擇Valentino 2019春夏高訂禮服，粉紫色調、如花瓣的領子造型，重現她電影中的高雅與大器作風。再以乾淨髮型，搭配BVLGARI（寶格麗）珠寶點綴，為造型更增添貴氣與層次。

▲亨利高汀的紳士裝，也與一般男星不同。（圖／達志影像／美聯社）

男主角亨利高汀（Henry Golding）則身穿Ralph Lauren黑色天鵝絨劍領燕尾服，捨棄黑領結的制式化搭配，改用白色棉質領結、棉質背心與復古懷錶鍊塑造新一代紳士氣息，受到網友滿滿好評：「太帥」、「完美」。

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