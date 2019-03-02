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吃貨們最推的花蓮美食Top10　每日限量南瓜咖哩飯、佳興檸檬汁必喝

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想去花蓮來趟隨性之旅嗎?旅行必不可少的就是美食了，讓我們來看看，2018年度MENU美食誌上，吃貨們最推的花蓮美食Top10！

TOP10：東大門國際觀光夜市
花蓮市／中山路

東大門夜市，總共集結了400多個攤位，多元又有特色，真的超級熱鬧又好逛，游家來來烤肉、馬告炒麵刈包、正當冰、強蛋餅，熱門攤位超級多！

▲花蓮美食。（圖／美食誌）

▲（圖／美食客貝瑞花蓮王提供）

TOP9：黑金通
花蓮市／中山路

裝潢保留了老房子的懷舊感，又增添了乾燥花等，時下流行元素，讓整個用餐空間，有一種溫馨的氣氛。黑金通主要供應日式定食，米飯是使用花東在地米搭配黎麥，軟Ｑ好吃又養身，其中，特別推薦他們的可樂餅，相當爽脆綿密。

▲花蓮美食。（圖／美食誌）

▲（圖／美食客Shyuan提供）

TOP8：浪花丸 かき氷屋
花蓮市／三民街

這也太療癒了吧！這裡的熱門餐點八重山彩熊君，選擇漸層口味，一次就能吃到5種淋醬，旁邊還附有跳跳糖及丸子，可自行搭配食用，口感豐富真的是，名符其實的好吃又好拍，而且這樣一碗還不到100元呢！

▲花蓮美食。（圖／美食誌）

▲（圖／美食客Ding 提供）

TOP7：咖啡花
花蓮市／忠孝街

店內擺滿了書籍、天花板掛滿了乾燥花，用餐氣氛溫馨又寧靜，想當一日文青，這裡非常適合，而最受歡迎的抹茶捲，帶有抹茶該有的苦澀感，與鮮奶油一同入口，變得溫潤香濃，是抹茶控也大推的必點餐點。

▲花蓮美食。（圖／美食誌）

▲（圖／美食客誌肜提供）

TOP6：公正包子
花蓮市／中山路

偏厚的外皮，軟Ｑ偏甜有嚼勁，內餡滑則是，滑口又有淡淡豬油香氣，一顆只要５元的小籠包，是許多吃貨來花蓮必吃的美食之一！

▲花蓮美食。（圖／美食誌）

▲（圖／美食客愛星星的草莓提供）

TOP5：海風南洋餐室
花蓮市／博愛街

賣有各種東南亞料理，包括椰漿飯、海南雞、椒麻雞等等。其中，最受歡迎的海南雞飯，雞肉不只嫩，還特別清爽不油膩，搭配特製辣醬超對味，有滿滿的異國風情！

▲花蓮美食。（圖／美食誌）

▲（圖／美食客Dahlia提供）

TOP4：耕壽司
花蓮市／節約街

傳說中CP值超高的日式料理，最受歡迎的炙燒鮭魚握壽司，平均一貫只要20元左右，但鮭魚片卻相當厚實，非常划算，且店家每天營業至深夜12點，是個吃宵夜的好選擇喔！

▲花蓮美食。（圖／美食誌）

▲（圖／美食客葉鱗提供）

TOP3：小和山谷PEACEFUL VALLEY
花蓮縣／壽豐鄉壽文路

每日限量的手打肉排南瓜咖哩飯，是這裡的人氣餐點，帶點辣度的咖哩與南瓜一起燉煮，味道微辣香甜又濃郁，搭配超厚的漢堡排令人超滿足，除了這道以外， 舒芙蕾、明太子烏龍麵也都大受好評。只是想去採點一定要訂位，而且要以私訊FB粉專的方式訂位喔！

▲花蓮美食。（圖／美食誌）

▲（圖／美食客Cloud Chen提供）

TOP2：佳興冰果室
花蓮市／博愛路

花蓮超人氣的檸檬汁，整顆檸檬連皮下去一起榨，不僅不會苦澀，還多了一股果皮的清香，酸酸甜甜的滋味，相當令人驚豔。不只檸檬汁很優秀，什錦湯麵也是很受歡迎的一道菜。

▲花蓮美食。（圖／美食誌）

▲（圖／美食客提供）

TOP1：邊境法式甜點
花蓮市／明智街

這家的甜點非常厲害，怎麼點都不會雷，因為每一道都是老闆遠赴法國，學做甜點的自信之作，除了有可麗露、馬卡龍、瑪德蓮，也有閃電泡芙、經典歌劇院、千層酥等老饕才懂的法式甜點。雖然視覺味覺上都非常有水準，價格卻很可愛，CP值堪稱最高的店家！

▲花蓮美食。（圖／美食誌）

▲（圖／美食客Larry提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

週休二日的好去處，好山好水好宜蘭，當地熱門好美食報你知！

好山好水好好食!宜花東美食2018年度TOP10，米苔目 、炸雞、豆花，帶你認識今年東部最火的人氣小吃!

關鍵字：

MENU美食誌, 花連, 檸檬汁, 包子, 法式甜點
fashion.net

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