「長大以後，不能做自己」　聽4首歌曲致長大後的我們

前陣子我們分享了《幸福路上》這部高渲染力的電影後，編輯心中總是時不時響起電影主題曲中的旋律及歌詞：「成為了你理想的人了嗎？那故事後來有什麼留下？」

小時候我們總想快快長大，羨慕媽媽能穿高跟鞋出門上班、希望能談一場浪漫的戀愛、期待有一份出人頭地的工作。但隨著時間流逝，那些夢想是否還算數？願望實現又有想像中快樂嗎？留下來的那些，有讓你得到收穫嗎？這次，編輯將從 4 首流行歌曲中，道出一段段成長的經歷與啟發，致曾在困境中勇敢逆流而上的我們！

謝和弦《於是長大了以後》

忘了從什麼時候開始，我們不再天馬行空地追求不存在真實生活的事物，取而代之的是生活的壓力和心靈的枷鎖，遺忘那些曾經帶給自己無限美好的美夢。謝和弦用詼諧的字句和輕快的旋律，唱出「長大以後，不能做自己」的無可奈何。

出了社會之外，或多或少總會遇到一些與自己「背道而馳」的事情，但為了顧全大局不得不接受，還得強顏歡笑地去面對；黑暗的社會，一點一點地戳破了我們童年時對未來的憧憬。唯有「努力才有機會成功」、「三分天註定、七分靠打拼」的道理，是你在歷經千千萬萬的大小事後，依舊亙古不變的人生哲學。

李榮浩《成長之重量》

從小，對於爸媽的耳提面命，大部分的人多半是「左耳進、右耳出」，從來不把他們的話放在心上，非得要自己嘗過苦頭、受了傷之後才明白在那些看似「囉嗦」的話語中，其實是給我們的「人生捷徑」。

「成長之重量，丟了狂妄、學會承擔。」曾經以為「做大事」是一件多麼風光，了不起的事情，在全心投入之後，才明白了「責任感」的重要；當時渴望獲得無數的鼓勵與掌聲，在真正得到了之後，才了解生活「起起落落」，有時候簡單反而是一種幸福。

再次回過頭來看，青春雖然短暫，但這段期間卻是我們快速成長的機會，當初覺得痛苦、不合理的事情，其實都是造就今天勇敢自我的養分啊！

楊丞琳《青春住了誰》

有別於上述兩首歌曲，這首歌參雜的感情元素比較多。

青春就像是一首詩，我們期盼、渴望是因為沒有擁有過，在一次次的痛徹心扉中明白：「在愛情裡，沒有所謂的對錯。」驀然回首，那些曾經傷自己最深的人，也不曉得在甚麼時候開始，想起他們的次數會漸漸降低，偶爾想到也只是會心一笑，不再把從前的難過當成一回事。

成長的路上也許不是那麼好走，可能身陷於泥沼中，又或者在逆境中求生存，無論是感情還是工作，我們都應該感謝過去，才有今天這個勇敢又真實的自己。

Tizzy Bac《這是因為我們能感到疼痛》

生活中，許多事情往往事與願違，我們常常在這之間感到難過、失望。多少個夜晚，告誡自己不要再犯錯；多少個年月，告訴自己不要再期待，在一次又一次的痛苦中，體會到世界上的現實。

然而，歌詞中強調的「因為我們能感到疼痛，才能保護自己的夢」，正是屢屢驗證著生活中的痛苦其實是必須的，既然如此，那就把這些痛當成是省思自己的關鍵吧！建立起強大的內心，當面臨挑戰和恐懼時，對歷經過疼痛的我們來說：「這點小事，不算什麼！」

成長的過程中，對未來的期望會漸漸從蜜糖轉為苦澀的茶，雖然少了那宛如粉紅泡泡的甜蜜幸福感，但取而代之的，是茶葉中那入口苦澀，卻能回甘的美妙滋味。轉念後，種種的不如意便更顯得意義非凡。

主圖來源：《那些年，我們一起追的女孩》粉絲專頁

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