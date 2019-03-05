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「衛衣Ｘ裙裝」剛剛好的甜美女孩都適合　不同顏色這樣搭

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▲衛衣 X 裙裝穿搭。（圖／FACY 提供）

運動風格的盛行又再次興起了衛衣、帽Tee 的穿搭熱潮，以往總覺得有些孩子氣的單品也成了各年齡層都適合穿搭的上衣款式。棉質、落肩的版型讓衛衣總會讓人聯想到休閒、隨興的稚氣造型，然而若搭配上裙裝就能呈現恰到好處的甜美氣息。

▲衛衣 X 裙裝穿搭。（圖／FACY 提供）

寬鬆的版型利於修身，縮口的蓬鬆袖口營造可愛感、無肩線的設計展現溫柔身形，將衛衣搭上各式裙裝後所表現的穿搭個性有別於原先給人的運動休閒印象。參考以下日本女生的穿搭，臨摹如何以簡單一件衛衣在溫暖的冬天中詮釋好感女孩的形象吧。

黑色衛衣

▲衛衣 X 裙裝穿搭。（圖／FACY 提供）

用深色的衛衣搭配上略帶光澤感的淡色百褶裙，黑色上衣可以維持應有的大人氛圍，飄逸的裙裝則為整體營造了適當的女孩感。

▲衛衣 X 裙裝穿搭。（圖／FACY 提供）

流行感高的動物紋單品總是不知道該如何搭配時，就選擇線條輕鬆的衛衣。點出重點卻又不會太過搶眼，想表現低調時尚時就用深色系的衛衣穿搭吧。

白色衛衣

▲衛衣 X 裙裝穿搭。（圖／FACY 提供）

在穿搭花色較成熟的單品時，若擔心看起來太老氣就必須利用白色上衣來維持清爽印象。縮口的手袖也有助於增加女孩感的青春氣息。

▲衛衣 X 裙裝穿搭。（圖／FACY 提供）

若總覺得衛衣總是有一股蓋不過的孩子氣的話，不妨試試看高領的款式。立領的設計為衛衣注入一絲適度的成熟感，再選搭緞面長裙及高跟短靴就能表現優雅卻不失活潑的大人感造型。

杏色衛衣

▲衛衣 X 裙裝穿搭。（圖／FACY 提供）

碎花洋裝本身就給人濃烈的甜美印象，選擇相當具休閒感的衛衣與之搭配，不過分可愛的氛圍能有效提升好感度。

▲衛衣 X 裙裝穿搭。（圖／FACY 提供）

定番的冬日格紋總是要選件素色上衣才能襯托出季節感花色，而輕鬆氛圍又不容易搶走其他單品光芒的衛衣將會是一個理想選擇。

▲衛衣 X 裙裝穿搭。（圖／FACY 提供）

細緻的動物紋減少了狂野感，營造出的是小小的叛逆印象。以米色的衛衣搭配，利用柔和的上身色調將動物紋穿搭也可以讓人感受溫柔氣氛。

藕色衛衣

▲衛衣 X 裙裝穿搭。（圖／FACY 提供）

想穿搭出吊帶裙的柔美風情卻不想要太過分可愛時，上衣就選擇寬鬆袖口的衛衣吧。帶點小男孩感的衛衣可調節甜美的程度，其餘以黑色為主體的單品則展演出不花俏卻能引人注目的衣著效果。

灰色衛衣

▲衛衣 X 裙裝穿搭。（圖／FACY 提供）

不擅長穿著飄逸的長裙的話，衛衣也相當適合用於搭配直筒或窄版裙裝。利用墨綠單品讓裙裝的女子氛圍不那麼顯眼，但略長的袖口與細節的配件還是點綴出了低調的羞澀女孩氛圍。

Photo：WEAR

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關鍵字：

FACY, FACYLadies, 女生穿搭, 穿搭, 腰身, 顯瘦, 修身, 衛衣, 長裙
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