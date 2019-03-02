黑色控必追！香奈兒、星巴克換了ALL BLACK包裝　讓人瘋狂愛上

編輯／Duke 圖／翻攝自IG@anckor

想像一下，平常吃的麥當勞、星巴克、可口可樂，換一個包裝會變成什麼樣子？有一個比利時設計師Julian O'hayon，將生活的事物，都包裝成黑色，而且完全不會太陰沉，反而超級有質感的！

▲全黑的星巴克包裝，比原先的有質感太多了。

▲可口可樂原先的紅色包裝，變成黑色質感完全升級！

Julian O'hayon將黑色融入生活中，完美的改造了，眾人最愛的麥當勞、星巴克、可口可樂的包裝，其中，更運用Chanel、LV、Saint Laurent等國際大牌，成功創造原先沒有的質感。而Apple的MacBook，也在這位設計師的改造名單內，黑色外觀的MacBook，較原先的銀色，多了份美感。由此可見，事物只要經過包裝，都可以有一番美感的。

▲用Chanel包裝的麥當勞，根本捨不得吃！

▲運用LV經典花紋的帥氣包裝。

▲Saint Laurent套用在上面也是非常好看。

而這位設計師Julian O'hayon的生活裡，也都是黑色的，舉凡他的車、衣服、生活必需品都是，而全黑在每一個男生身上都可以看到，可見黑色對於男生，是多麼有吸引力的顏色！

▲全黑的保時捷。

▲衣櫃裡的衣服，清一色都是黑的。

▲連生活用品也是黑色的。

如果各位也是個黑色控，不妨去這位設計師的IG看看，畢竟，能有這樣的生活質感，誰不想要呢？此外，Julian O’hayon有成立自己的品牌，叫做「BLVCK」，有興趣的朋友，可以上網站去看看哦！

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