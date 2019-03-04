KAKAO FRIENDS桃子新品超夢幻！粉嫩系睡衣穿上就有好心情

▲KAKAO FRIENDS桃子新品超夢幻！睡衣、帆布袋讓人失心瘋。（圖／翻攝自KAKAO FRIENDS官方網站）

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隨著即將到來的春天，KAKAO FRIENDS這次派出呆萌的 APEACH 打頭陣，要為春天染上一層浪漫的粉色調，推出「Lovely Apeach」主題商品，一系列可愛又實用的屁桃居家產品，準備要來滲透大家的生活啦！

▲KAKAO FRIENDS「Lovely Apeach」主題商品。（圖／翻攝自KAKAO FRIENDS官方網站）

＃ APEACH 睡衣

雖然沒有穿睡衣的習慣，不過這系列我很可以～萌萌的 APEACH 與 RYAN 化身成睡衣，讓人一穿上就有好心情。不管是睡袍還是兩件式睡衣，每款都讓人失心瘋，好想全部打包帶走，每天換上不同的睡衣入睡。

（圖一，左／右）南韓售價為39,900（約NT$1,100）／售價為59,900（約NT$1,650）。（圖二，白／粉）兩款售價都是49,900 （約NT$1,375）。（圖三，粉／藍）兩款售價都是59,900（約NT$1,650）。

▲好想把這系列睡衣全部打包帶回家，每天都穿不同款的入睡。（圖／翻攝自KAKAO FRIENDS官方網站）

另外還有這兩款深藍色睡衣與睡袍，其中（左）RYAN睡衣有推出男版，絕對是與男友一起放閃穿情侶睡衣的首選。

▲（左／右）南韓售價為59,900（約NT$1,650）／售價為39,900（約NT$1,100）。（圖／翻攝自KAKAO FRIENDS官方網站）

＃帆布袋（粉、紫）

這次還有推出韓妞最愛的帆布袋，包包上同樣有萌萌的 APEACH，分別有粉色與粉紫色兩款，不僅容量大、方便使用，還超級好搭配服裝，不帶一咖回家怎麼行。

▲（左／右）南韓售價為26,000（約NT$715）／售價為28,000（約NT$770）。（圖／翻攝自KAKAO FRIENDS官方網站）

＃ APEACH 抱枕、小物

最後還有多款小物等著KAKAO 粉們帶回家喔！像是超夢幻的APEACH亮片造型水杯（粉色、紫色 南韓售價為14,000／約NT$385、16,000／約NT$440），以及實用的旅行收納袋（南韓售價為29,000／約NT$800），都不能錯過喔。

▲還有多款實用小物不能錯過。（圖／翻攝自KAKAO FRIENDS官方網站）

天啊！還有這三隻淘氣鬼可以帶回家，兩款是不同表情的抱枕（南韓售價為 27,000／約NT$745），而另一款則是趴在沙發上露出呆萌笑臉的靠枕（南韓售價為33,000／約NT$910）。下次到訪南韓的朋友們，千萬不要錯過「Lovely Apeach」系列喔。

▲回到家看到這三個淘氣鬼的笑臉，感覺一天的疲勞都會消失。（圖／翻攝自KAKAO FRIENDS官方網站）

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