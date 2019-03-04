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再度蟬聯！Nike奪最有價值服裝品牌之冠　以324億打敗ZARA、adidas

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@nike、@adidas、@zara、Unsplash

前陣子Lyst曾公佈全球最熱門時尚品牌排行榜，榜單上不外乎是Gucci、Off-White、Balenciaga等超高價位精品品牌，全球超過半數人平常是負擔不起的，比起這個，今年英國諮詢公司Brand Finance所發佈的2019 「年度最有價值服飾品牌」排行榜更值得注意，從第一名的Nike到第四名H&M都是你我買得起的！

NO.1 Nike

運動品牌Nike以市值324億美金拿下第一名，再次蟬連榜首，Nike不斷拓展全球版圖，加上近幾年大膽的行銷手法，都非常成功，這是大家有目共睹的。商品總是能兼顧機能性與潮流走向，全球消費者對於特殊鞋款更是願意掏出錢包，能在眾多品牌中脫穎而出是有原因的。

▲最有價值服裝品牌。（圖／翻攝自品牌IG、Unsplash）

NO.2 Zara

緊追在後的是西班牙品牌Zara，市值184億美金，以「時裝」來說可以說是排行首位，中價位的快時尚服裝，經常都能精準地打中流行趨勢，且服裝的年齡層廣泛，男女老少幾乎都能在這買到適合的衣服，高端的品質也是民眾喜愛的原因之一，每次逛絕不會空手出來。

▲最有價值服裝品牌。（圖／翻攝自品牌IG、Unsplash）

NO.3 Adidas

雖然市值比Nike差了一半多，但是仍有167億美元的佳績，比起去年成長幅度也增加了17％，以潮流球鞋來說曾經一度因為Nike太強勢而衰弱不少的Adidas，也因Yeezy boost的成功而受到重視，加上Adidas在全球都願意砸下重金請代言人，品牌的形象也隨之提升，當然服裝的設計也越趨進步。

▲最有價值服裝品牌。（圖／翻攝自品牌IG、Unsplash）

NO.4 H&M

而瑞典品牌H&M則以市值159億美元排行第四，相對Zara的服裝來說H&M的價位更低，更好入手，每季新品的品項都多到數不清，雖然排名較去年下降，但還是不可否認他的地位。

▲最有價值服裝品牌。（圖／翻攝自品牌IG、Unsplash）

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關鍵字：

最有價值服裝品牌, 排行榜, nike, adidas, zara, h&m
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