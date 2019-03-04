鏡面無限延展　「鐘書閣書店」走奇幻風成打卡景點

▲重慶鐘書閣分店以鏡面元素設計，打造一個奇幻空間。（圖／翻攝鐘書閣官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

大陸近年「顏值最高」的連鎖書店鐘書閣，2019年新分店在四川重慶落腳，跟以往分店不同的特色，便是使用大量鏡面的空間，反射書櫃與其他區域，呈現出顛倒反射的奇幻風格，400多坪大的書店，因鏡面反射而變成無限，先不論文人雅士喜愛否，至少網美都刷一輪了。

▲以類鏡面地板呈現較為沈穩的區域。

全球各地書店型態均不相同，要引起共鳴，書店不僅只能是賣店，而是能顯示生活風格的場域，鏡面反射的元素在鐘書閣系統下並不少見，但如此大量運用的還是第一回，423坪大的空間，充滿的虛實交錯的氛圍，更大氣的讓視覺延伸到無限。

為呼應四川山水，閱讀廳設計如山狀綿延的山形階梯，層層交疊的線條，搭配書櫃的方格，再加上鏡面的反射，這空間不只有奇幻風格，還滿到一個爆炸，藉由中央大片地板來做調和，仍有節慶般的目不暇給。

▲山形階梯，呼應重慶山水。

▲巨型燈罩也是打卡熱點。

▲兒童閱讀區，充滿想像氛圍。

此外，圓形書櫃的設計加上天花板的反射，像一個個巨型燈罩一般，呈顯出魔幻感，倒是耐人尋味，兒童閱讀區則以粉色空間做區隔，豐富的視覺效果，相信兒童會玩的不亦樂乎，然而想讓視覺靜下來的角落仍是有準備，大片沈穩木色喚醒安靜思緒，網美變文青。

▲大量木質視覺營造沈靜角落。

讀者求新求變，書店各有詮釋風格，而這般魔幻空間，天花板的無限連綿，是否能讓讀者不望璀璨繁星，回到書中世界呢？這就見仁見智了。