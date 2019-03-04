巴黎時裝周／好想要！LOEWE帽子長耳朵太可愛　條紋控必收Puzzle包

記者林明瑋／綜合報導 圖／品牌提供

LOEWE在巴黎時裝周發表2019秋冬系列，從服裝到配件，看得出創意總監Jonathan Anderson集結眾多元素，著墨於將過去與現代、華麗與街頭融合，其中長了兩個耳朵的帽子，讓人心生想擁有的欲望，開始幻想該怎麼搭配它？戴它去哪兒好，如果再配上滿滿珍珠裝飾的上衣，完美衝突登場。

在聯合國教科文組織大樓的秀場牆上，掛著橢圓形人像畫小吊飾，來自16、17世紀後王政復辟時期的歐洲各地，在Jonathan Anderson的巧妙安排下，想藉此反思在如今的數位時代，用傳統方式表達情感有什麼樣的意義？換種角度，也像是古人在場邊看著現代的時裝秀，頗為有趣。

透過獨到而俐落的剪裁，女人味十足的蕾絲、珍珠在LOEWE手中，變成有個性的風采，新穎的弧度曲線令服裝有浮雕般的立體感，皮革與絲緞結合，又加入格紋或條紋，不同材質的拿捏恰到好處，襯衫翻出領飾、蓬蓬的袖子，吐露出古典氛圍。

各式配件是亮眼焦點，長了耳朵的帽子，細看也像是海豚的鰭，俏皮又有態度，靈感來自20世紀50年代帽商Coret，鸛毛圍巾同樣很有效果，山毛櫸木底Chelsea短皮靴，以及尖頭Moccasin軟皮平底鞋，則是2019秋冬的足下風情。

至於包款，Puzzle及Gate都有新色，尤其條紋款式充滿特色，Lantern包內有鏡子及燈泡，是向50年代經典Straeter Lite-On包款致敬之作，還有Lazo以光面小牛皮登場，迷你尺寸討人歡心。