巴黎時裝周／三宅一生操場上走秀　彩色萬花筒立體裝很奔放

▲ISSEY MIYAKE（三宅一生）在操場上走秀。



記者張妤瑄／台北報導

ISSEY MIYAKE（三宅一生）甫於巴黎時裝周舉辦2019秋冬女裝大秀，設計師宮前義之（Yoshiyuki Miyamae）以無盡繆思（Chain Of Inspiration）為靈感打造新作，辦秀地點選在巴黎一所中學室內操場中，配合飽和色系的秋冬新裝，與活力四射的場景氛圍很合拍。

▲三宅一生在巴黎一所中學內室內操場發表秋冬女裝。（圖／品牌提供）



宮前義之受訪時表示：「創作就像旅行，並非到已知的地方進行確認，而是想瞭解自己可以在未曾到訪之處前進多遠。」

創作靈感是宮前義之生活中的所有細節，舉例來說上回時裝周合作的鋼琴演奏者Seguchi san就成了本季合作對象，在秀後半段加入各式亮點，如同音樂篇章一般，一開始用黑色淡入，接著加入鼓聲、鋼琴、各式各樣的弦律，如同多彩的變奏曲一般，在秀後半段予人亮麗驚喜。

▲設計師宮前義之與鋼琴演奏者Seguchi san合作，後半段宛如加入活潑樂章，用色越來越奔放。（圖／品牌提供）



以開發不同立體材質為每季主軸的ISSEY MIYAKE，本季發表了新的材質：Blink，宮前義之解釋它穿上前非常平順，穿上後能隨著身體展現不同形態，並透過人體不同動作產生新表情。

Blink為菱格紋理，就像立體結晶般的型態雕塑，透過特殊膠水與顏色印染，打造出萬花筒般的立體服裝。

▲如同萬花筒般的Blink布料，是秋冬新研發之作。（圖／品牌提供）



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另外，延用春夏新開發的布料DOUGH DOUGH，激發對布料的想像，可自由雕塑、扭轉、捲曲，有明顯的形狀記憶特性，秋冬加入羊毛纖維，讓色調更豐富，質地更柔軟，可能性更多。

▲DOUGH DOUGH則是延續春夏的布料，但讓它多了更多可能性。（圖／品牌提供）