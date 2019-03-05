LV超奢華酒箱最貴要價735萬　打開內層還有鏡子與小平台

編輯／Duke 圖／翻攝自IG@dlouisvdotcom

自從LV與Supreme在2017年展開了驚天動地的聯名，並在新任創意總監上任後，LV的產品漸趨年輕化，推出許多不同於以往的設計，同時卻保持一貫的奢華形象，會不定時推出頂級單品。最近，透過IG的爆料帳號，曝光了LV與白蘭地品牌軒尼詩（Hennessy）的合作，將共同推出奢華酒箱，據悉價格達到驚人的歐元210,000元（約台幣7,350,000元），並分為大、小兩種尺寸。

▲大的酒箱，全身為LV經典Monogram花紋。

這個酒箱分為大、小兩種尺寸，外觀皆為LV經典的Monogram印花圖案，而內部似乎是用絨布製成，並設計抽屜、酒杯架、鏡子與放置酒瓶的平台，非常方便收納。

▲大的酒箱才設有鏡子與小平台。

▲小酒箱的大小，只有大酒箱的3分之1而已。

▲內部為絨布的設計，並有抽屜與酒杯架。

▲近賞，可以清楚看到內部細節。

目前只知道酒箱分為大、小兩種尺寸，價格分別為歐元210,000元（約台幣7,350,000元）與歐元65,000元（約台幣2,275,000元），而確切的發售資訊還沒有公佈，但必定會有許多收藏家迫不及待，想要購入這次的酒箱，因為擺在家裡當裝飾，真的很霸氣！

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