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舒淇迷戀小粉紅　見鄭伊健噴發少女心

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▲▼ BVLGARI 。（圖／IG公關照）

▲▼ BVLGARI 。（圖／IG公關照）

▲舒淇背BVLGARI與絲巾組合銷售的肩背包參加鄭伊健的演唱會。（圖／翻攝舒淇IG）

記者陳雅韻／台北報導

影后舒淇走紅毯時性感大器，私下穿搭可是充滿少女心，除了不時有心愛的Hello Kitty配件妝點，甜美粉紅色也常上身。日前她參加好友鄭伊健的演唱會，背了BVLGARI（寶格麗）白色與粉紅色相間的Serpenti Forever肩背包，包上還掛上冰淇淋甜筒造型的毛毛吊飾，洩露影后的童心，連拍照動作都超可愛。

▲▼ BVLGARI 。（圖／IG公關照）

▲Serpenti Forever 3款手提肩背包都有粉紅色裝飾細節，單個83,900元。（圖／品牌提供，以下同）

從本屆奧斯卡女星的禮服透露流行趨勢，粉紅色可謂今年春夏的大熱門，舒淇本來就是粉紅控，沒錯過她所代言的BVLGARI粉紅包，此款與絲巾組合販售的限定包台灣已售罄，但同款式仍持續推新色誘客，春夏發表3款新色的細節處都有粉紅色裝飾細節，一樣甜美。

▲▼ BVLGARI 。（圖／IG公關照）

▲銀色搭狂放碧璽色金屬色的Serpenti Forever小牛皮肩背包74,900元

BVLGARI招牌Serpenti Forever系列不同包型的設計，本季都備有粉紅選擇，金屬色處理的小牛皮肩背包以銀色上蓋搭配粉紅包身；珍珠魚皮材質肩背包也不單調，呈現深淺不同粉紅與綠的多色組合；後背包則推出熱情的狂放碧璽色款式。

▲▼ BVLGARI 。（圖／IG公關照）

▲▼ BVLGARI 。（圖／IG公關照）

▲Serpenti Forever多色珍珠魚皮肩背包（上）109,900元，狂放碧璽色小羊皮後背包86,900元。

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關鍵字：

舒淇, 粉紅色, 寶格麗, BVLGARI
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