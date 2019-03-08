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日本推特瘋傳「16色性格測驗」　珊瑚色愛家、黃色看人眼光很準

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▲16色性格測驗。（圖／翻攝自unsplash.com）

編輯／Ping　圖／翻攝自unsplash.com

國外的色彩學研究指出，透過對方喜歡的顏色就能看出個性與人格特質。最近在日本Twitter上瘋傳有關顏色測驗的照片，圖中一共有16個顏色，大家要從中選出兩張自己最喜歡的顏色，進而分析人格特質的優缺點，大家一起來試試看吧！

▲喜愛顏色。（圖／翻攝自推特＠HunterHunterki）

▲16色性格測驗，從圖中選出二個喜歡的顏色。（圖／翻攝自推特＠HunterHunterki）

＃Red 紅色

選擇紅色，表示你是位重情重義的人，面對生活你總是可以很積極，充滿能量與活力；但缺點是，你的積極裡伴隨著易怒，而且你太過直率的個性，不論是對朋友還是在職場，總會容易得罪別人。

▲16色性格測驗。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃Coral 珊瑚色

個性溫柔的你，總是能輕易察覺別人的情緒與感受，並且給予溫暖，而且在你心裡，沒有什麼人事物可以超越家人的地位。不過你的缺點就是太容易依賴別人，在你關懷別人的同時，卻忘記自己也是個害怕受傷、容易自卑的人。

▲16色性格測驗。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃Orange 橙色

因為同時擁有開朗的個性，與超強的洞察力，讓你無論身在何處都能散發著魅力，讓所有人都想跟你當朋友，擁有極高的社交能力。不過缺點是，在做事能力上就有點少根筋，且容易對信任的人過份依賴，無法接受打擊。

▲16色性格測驗。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃Gold 金色

充滿智慧的你，非常有自信且自尊心強，不過自尊同時也是你的缺點，太過重視成功與否，且為人太過高傲，導致很少人願意主動親近你。

▲16色性格測驗。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃Yellow 黃色

充滿智慧的你，同時也非常幽默，看人、看事總是可以快狠準，判斷力高。不過有時太過以自我為中心，又太過依賴他人，常常會讓別人覺得你很難搞。

▲16色性格測驗。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃Olive Green 橄欖綠色

擁有極高的協調力，各方面都能照顧的很好，且做事非常有決心，但缺點就是愛抱怨，容易感到不滿，而且脾氣一來，誰都拿你沒轍。

▲16色性格測驗。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃Green 綠色

選擇綠色的你，總能帶給身邊的人安全感，善於協調且聆聽，是很好的心靈溝通者，不過缺點是你很容易忌妒，做事情優柔寡斷。

▲16色性格測驗。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃Turquoise 藍綠色

充滿藝術家氣息的你，富有創意，但有時候因為要求太高，且不太會表達自我情緒，而容易感到自卑。

▲16色性格測驗。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃Blue 藍色

愛好和平的你，個性冷靜、成熟，且為人處事非常可靠，不過表達能力低，容易感到孤獨。

▲16色性格測驗。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃Royal Blue 皇室藍色

同為藍色，個性同樣是冷靜且成熟，直覺性強，總能在事情發生前就感覺到結果，先站對邊。不過缺點就是太容易逃避，傾向活在自己的內心世界，不願意對別人敞開心房。

▲16色性格測驗。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃Violet 紫色

選擇紫色的你，總能讓人感到放鬆，同時也擁有領袖魅力，不過卻也容易出現失落感與抑鬱，常常讓你想逃離現實。

▲16色性格測驗。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃Magenta 洋紅色

你是個很容易感到滿足的人，同時也很懂得照顧身邊的人，但由於太過完美主義的個性，時常會讓自己陷入鑽牛角尖。

▲16色性格測驗。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃Pink 粉紅色

選擇粉紅色的你，總是對人溫柔體貼、喜歡幫助別人，整個人散發著強烈的母性光環，但卻很容易依賴他人、愛忌妒。

▲16色性格測驗。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃White 白色

喜歡白色的你，為人單純老實、心思細膩，不過同時也是完美主義者，常常因為別人與你意見不同就玻璃心碎滿地，而且還帶有一點點潔癖。

▲16色性格測驗。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃Black 黑色

做事總能堅持到底，但卻因為自尊心強，而不願意接受別人的幫助，導致最後壓力、悲傷都藏在心裡，把自己給封閉起來，走不出負面情緒。

▲16色性格測驗。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃Brown 咖啡色

對任何事都有極高包容力的你，為人可靠、穩重，但卻也相對保守，容易懶癌上身，對生活感覺到無力。

▲16色性格測驗。（圖／翻攝自unsplash.com）

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關鍵字：

顏色, 色彩, 心理學, 心理, 個性, 人格特質, 性格, 運勢
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