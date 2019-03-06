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願意為兔耳朵達菲家族飛一趟！香港迪士尼推80多款超Q春季限定商品

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編輯／JJ　圖／翻攝自香港迪士尼

由於香港迪士尼春季限定的「巨星嘉年華」即將來臨（3月7日～6月26日），加上不久後4月21日復活節，將迎接各樣的主題活動，還有一口氣祭出超過80多款的春季限定周邊，這次達菲家族們充滿了春天粉嫩、甜美的氣息，大家都穿上了超可愛的絨毛睡衣裝，還有許多精心小細節，簡直太犯規～

▲香港迪士尼春季限定商品。（圖／翻攝自香港迪士尼）

達菲家族復活節玩偶NT＄780，除了每個人都穿上了毛絨睡衣裝之外，手上還都各自抱了小娃娃，達菲、雪莉玫、Cookie的睡衣是兔耳朵造型，畫家貓、史黛拉兔則是小羊咩咩，仔細一看，他們連鞋子都是兔兔毛絨拖鞋呢！前方縮小版的達菲家族復活節吊飾公仔則是NT＄550。

▲香港迪士尼春季限定商品。（圖／翻攝自香港迪士尼）

▲香港迪士尼春季限定商品。（圖／翻攝自香港迪士尼）

在如此春光明媚的風景下，達菲家族換上了野餐風格裝扮，開啟了野餐趴～還有許多保鮮盒、餐具等野餐用具的周邊，大家快直接包款帶去野餐了！

▲香港迪士尼春季限定商品。（圖／翻攝自香港迪士尼）

▲香港迪士尼春季限定商品。（圖／翻攝自香港迪士尼）

不外乎也有超可愛復活節蛋造型手機殼、貼紙等文具，這次周邊零零總總加起來也超過80種商品，絕對值得讓粉絲們飛一趟到香港來購入。

▲香港迪士尼春季限定商品。（圖／翻攝自香港迪士尼）

同場加映穿上毛絨睡衣裝的達菲家族成員們，通通變成了圓滾滾的Tsum Tsum玩偶！疊在一起的模樣實在太萌，讓人忍不住想通通帶回家，一隻的價錢是NT＄295。

▲香港迪士尼春季限定商品。（圖／翻攝自香港迪士尼）

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迪士尼, 香港迪士尼, disney, 達菲家族, 史黛拉兔, 2019好朋友野餐日
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