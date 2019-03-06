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嘴裡吐出迷人玫瑰香氣　文青漱口水diem每月默默熱賣900瓶

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▲文青漱口水diem。（圖／台隆提供）

▲文青漱口水diem是最新的口腔熱賣商品。（圖／台隆提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

一個微笑勝過所有名牌，許多人穿著時髦、化妝圓滿，卻被不好的口氣破了功，但其實口氣的好壞，許多人難以自我察覺，來自日本主打含有草本成分的漱口水diem，自台隆手創館引進後，銷量飛快增長，使用後清新的口氣效果，累積不少回頭客，單月創下900瓶的銷量，簡單的外觀設計也被暱稱為「文青漱口水」。

▲文青漱口水diem。（圖／台隆提供）

▲外觀很有詩意，diem植物性漱口水，玫瑰與薄荷500ml，售價370元。

diem在外觀設計採用無色乾淨的日系風格，瓶蓋與文字使用相同的銀色字體，看起來清清爽爽，即便擺放在盥洗室的醒目位置，對整體環境顏值也能加分，也能凸顯使用者的品味。

其實diem漱口水的公司背景，是在台灣大受歡迎的洗髮精BOTANIST，其母公司i-ne的旗下姊妹品牌，號稱不含合成表面活性劑、合成防腐劑、動物性原料、合成香料以及合成甜味劑，其香味包括「玫瑰與薄荷」、「生薑與薄荷」2種組合，聞起來相當「順鼻」，像是香水一般，清香效果也受到好評，默默熱賣。

▲文青漱口水diem。（圖／台隆提供）

▲即便直接放置在置物台上也沒關係，透明外觀可融入各種居家風格。

台隆手創館表示，之前僅在美麗華旗艦店進行試賣，反應超乎預期，現已增加微風店與復興店門市共3家店販售，是繼之前萬毛牙刷之後的美容保健熱賣品，可見台灣民眾對於口腔健康越來越重視。

diem除了漱口水之外，還有植物性牙膏、潔牙凝膠與漱口水隨身包等其他產品，外型設計也採用簡潔風，其售價從190元至450元不等。

▲文青漱口水diem。（圖／台隆提供）

▲diem植物性潔牙凝膠（左）橘子與葡萄柚70ml），售價450元；植物性牙膏（右）綠薄荷與迷迭香100ml，售價450元。

▲文青漱口水diem。（圖／台隆提供）

▲diem植物性漱口水隨身包，每入10ml，6入售價190元。

關鍵字：

台隆, 台創手創館, 文青, 漱口水, diem
fashion.net

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