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少時Tiffany自信露酥胸美腿　「不要說我漂亮，要說我帥」

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▲▼ Tiffany。（圖／Elle提供）

▲Tiffany穿Prada前鏤空印花連身背心搭金屬腰帶。（圖／《ELLE》提供，以下同）

編輯／Iliad

出自韓國女子天團「少女時代」的蒂芬妮，單飛後改以Tiffany Young闖天下，她接受時尚雜誌《Elle》專訪，換上華服後性感美麗，自信露胸、露腿，但她笑稱：「不要說我漂亮噢，要說我帥。」的確帥氣在她的血液流竄，與她一半LA、一半K-Pop的靈魂脫不了關係。

▲▼ Tiffany。（圖／Elle提供）

▲Tiffany穿Max Mara服裝展現自信美。

自剖從少女時代邁入女人階段，衝突感始終存在，她認為12歲時母親過世是一個轉捩點，她為逃離憂傷而躲進音樂世界，15歲離開生長的美國加州，投入韓國練習生的生活，直到2017年宣布不再與韓國經紀公司續約她才回加州，決定從零開始。

▲▼ Tiffany。（圖／Elle提供）

▲穿Dior紗裙的Tiffany綻放笑顏。

卸下明星身分回到加州，她從當學生開始誠實面對自己，慢下腳步過生活也不忘創作歌曲，融合東西方的音樂養分，在美國發表單曲《Teach You》；她也正視心的傷疤，即將發行的單曲《The Flower》，正是她將生離死別的傷痛化為正能量的結晶。

▲▼ Tiffany。（圖／Elle提供）

▲Tiffany很自豪成為29歲的堅強女人。

29歲的Tiffany對於年歲漸長毫無恐懼，她從喜歡的女歌手如J LO、瑪丹娜、艾拉妮絲莫莉賽特等人獲得啟發，體悟美存在每個人的內在，「我很自豪自己成為了堅強的、29歲的女人。」也更懂得在鏡頭前，表現自信的自己。

▲▼ Tiffany。（圖／Elle提供）

▲CELINE皮洋裝與外套搭配SAINT LAURENT長靴，Tiffany展現帥氣的一面。

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關鍵字：

少女時代, Tiffany
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