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卡爾的最後一場告別作！播放生前錄音檔　香奈兒雪地秀太催淚

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▲▼香奈兒 。（圖／美麗佳人提供）

2019年3月5日這一天，巴黎天氣灰濛濛的，巴黎時裝週終於進入尾聲，總是在秀程最後一天上午登場的香奈兒大秀，這次也在同一時間、同一地點－巴黎大皇宮舉行，只是這次再也看不到卡爾親自現身謝幕，但我們仍能一同感受卡爾留給世人最後一次的秀場驚喜。

冰天雪地的秀場主題

這次大秀主題為＂Chanel in the snow＂，秀前收到的秀票就能嗅出冷冽的氣息，印製出雪地樣式，上頭浮現CC logo，步入秀場那一刻見到冰天雪地的實景，寧靜莊嚴的氛圍流露出一絲絲感傷。

秀前哀悼、播放卡爾錄音檔

這次大秀與過往熱鬧的氣氛相比，相對寧靜許多，在秀開始前，所有模特兒先一字排開出列，廣播先要全場哀悼致意一分鐘，接著播放卡爾生前錄音檔，重現他留給後人的訊息，再次聽到卡爾的聲音，彷彿他人就在現場一樣。

卡爾與香奈兒女士團聚了

秀場座位上發的資料，畫著卡爾與香奈兒女士並肩聊天，跨越時代的兩人皆為香奈兒品牌留下難忘的經典之作，現在兩人一起在另個世界相聚，相信一定能聊得很開心，這張繪圖也成為這場大秀參加者最值得珍藏的紀念。

卡爾親身參與設計的最後一場秀

這場秀是由卡爾和他的左右手，也是他的接班人、香奈兒現任創意總監Virginie Viard共同創作，而這也是卡爾生前親自參與設計的最後一場秀，接下來的發表將由Virginie Viard一手操刀，同樣讓人拭目以待。

模特兒化身雪之精靈

呼應秀場主題，模特兒們全化身雪之精靈登場，各類禦寒大衣成主打，像是長版毛呢大衣、雪白羽絨衣…等，雪片冰晶狀造型的耳環、項鍊，以及蓬鬆羽毛點綴的小洋裝、禮服，散發夢幻的氛圍。中段有多套色彩繽紛look，點亮冬季的整體造型，後段則全以白色裝束登場，呼應冰天雪地。

卡拉擔任開場與謝幕，許多模特兒一起落淚

近年鮮少走上伸展台的Cara Delevingne，這次特別擔任開場，讓人又驚又喜！

最後她也率領所有模特兒一起謝幕，曾陪伴過卡爾一起謝幕多次的她，這次少了卡爾牽她的手，仍堅強率性地完成了這場領軍，當下多位模特兒也忍不住一同落淚...

潘妮洛普手持白玫瑰走上伸展台

品牌大使的潘妮洛普‧克魯茲這回不是座上賓，而是參與走秀的其中一位模特兒，她手持卡爾生前最愛的白玫瑰走上秀台，向卡爾致意。

全球名人到場致意

這次出席大秀的嘉賓非常多，也足見卡爾在圈內的高人氣，包括品牌大使凡妮莎．帕哈迪(Vanessa Paradis)、潘妮洛普‧克魯茲(Penelope Cruz)、克莉絲汀‧史都華(Kristen Stewart)、安娜‧莫格拉莉絲(Anna Mouglalis)、卡洛琳．德．麥格雷特(Caroline de Maigret)、英國女星艾莉‧班柏(Ellie Bamber)、日本品牌大使小松菜奈(Nana Komatsu)、中國品牌大使劉雯、宋茜、韓國品牌大使Jennie Kim、台灣品牌大使桂綸鎂、許瑋甯、英國歌手The XX女主唱Romy Madley Croft、義大利演員莫妮卡‧貝魯琪(Monica Bellucci)、超模娜歐蜜‧坎貝兒(Naomi Campbell)美國歌手賈奈兒‧夢內 (Janelle Monae)等人，都現身秀場。

劉雯

身為台灣品牌大使的桂綸鎂，聊到來參加卡爾的最終回大秀，表示自己今天穿了一身黑色的正裝、搭配別針來向卡爾致意，語帶哽咽的模樣真情流露。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人、CHANEL, GETTY

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卡爾的最後一場告別作！播放生前錄音檔、與香奈兒女士相聚的插畫…太催淚的CHANEL雪地大秀細節盤點

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