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充滿距離感的仙氣美女　古力娜扎：其實我個性特別反差

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即便沒帶任何妝容，古力娜扎一走進拍攝地點就讓人眼睛一亮，纖細高挑的身型和精緻的五官，就算脂粉未施，看上去也卓然出眾。挺鼻小嘴、細膩柔和的鵝蛋臉和一雙明眸大眼，在她的臉上，和善的微笑常存，暖暖萌萌的。

清秀和美麗並存，在神態氣蘊底下，流轉的都是美好。就算梳起乾淨的髮型，就算已經是最清淡的妝容，拍攝整天，在鎂光燈一次一次的閃爍中，娜扎的眼神裡還是有光，渾然天成。

在烏魯木齊長大的她，小時候嚮往空姐，幻想自己穿著光鮮的制服、拉著箱子在世界遊歷。後來在新疆藝術學院念書，本想成為舞蹈者的她，在街上被星探挖掘，開始做起模特兒。2011年，她順利考進北京電影學院表演系，更因為應考時被媒體拍到而在微博瘋傳，有了最美考生的稱號。

部偶像劇就與胡歌合作《軒轅劍之天之痕》，而後的《隱私保險箱》《檸檬初上》《擇天記》等片，讓她不斷穩固戲劇圈的位置。光是近期，娜扎就有《歸還世界給你》《風暴舞》《十年三月三十》等電視劇和電影《真‧三國無雙》儲備待播，受歡迎的程度可見一斑。

美麗在混沌的真實中或許是把雙面刃。或許是她靚麗的臉孔和充滿距離感的仙氣，很難想像娜扎在金牛座的努力執著之外，個性特別害羞。在她各種沉魚落雁的古裝扮相中，只能從實境節目《偶像來了》看見真情流露的她；從真人秀《花兒與少年》裡，知道私底下軟萌甜美的娜扎就如你我身邊的閨蜜一樣。

 在依舊寒冷的深冬北京，我們與娜扎有一場約會。

「表演讓我體驗了各種角色和人生」

Marie Claire（以下簡稱M.C.）：小時候的夢想就是表演嗎？

古力娜扎（以下簡稱娜扎）：小時候夢想能成為空姐，沒有想過成為一個演員，後來上了舞蹈學校，想著畢業之後當個舞蹈家。講實話，成為演員也都是機緣巧合，對我來說這一切都挺陌生的。一開始也沒有那麼喜歡，只是在瞭解和慢慢嘗試。後來上了電影學院，邊讀書邊去做這方面的工作，有了比較喜歡的角色和作品後，發現會有人喜歡你是因為角色，才知道這是演員專屬的自豪和興奮的感覺。

 M.C.：可以分享你最近的作品《風暴舞》《十年三月三十》和《歸還世界給你》嗎？

娜扎：《風暴舞》這個電視劇就比較帶感，是保衛國家的題材，我演了一個國際安保集團的高級組長周子萱，去帶領很多人完成任務，我在裡面的角色非常的獨立，很酷，特別有自己的個性。而《十年三月三十》是關於從學生時代走到職場的成長過程，裡頭穿插愛情的劇情，現代的女性看了可能會蠻有共鳴。還有《歸還世界給你》，這部是我最期待的，拍攝的過程挺辛苦，因為我的角色挺難駕馭的，是一個非常厲害、獨立的時尚集團女總裁，我覺得自己的整個閱歷和年紀很難有這個氣場，當時為了融入到角色，做了很多功課。

 M.C.：目前會想接怎麼樣的角色，怎麼樣的劇本會吸引你？

娜扎：沒有一定要接哪種類型的角色，只希望可以碰到讓我心動的劇本，我覺得劇本、角色和團隊都非常重要，也希望跟比較好的導演和演員合作，從他們身上學習更多，發現他們的閃光點，知道原來的自己有哪些不足。

M.C.：有沒有哪一部作品是讓你而愛上表演，然後想要成為演員？

娜扎：其實之前有人給我推薦了《黑天鵝》這部電影，那個時候閱歷和專業資歷不是很深，單純覺得是好電影但也不是特別懂。但後來看了好幾遍，慢慢的越來越有感觸，更能體會娜塔莉波曼詮釋的美感與爆發力，比如說她興奮的感覺和哭泣，都是很深層的情緒。這部電影讓我知道原來表演不是那麼簡單，它可以那樣的美，這些激起了我的求知欲，也越來越喜歡這個行業，希望有一天可以像她那樣有閱歷的表演。

M.C.：為什麼會喜歡表演？電影和戲劇對你人生有什麼樣的意義？

娜扎：可以體驗各種各樣的角色和人生，每個角色和自己都不一樣，要去詮釋她們的時候我經常會想到，她為什麼會這樣去選擇？為什麼要這麼做？每一次體驗不同的角色，就會有不一樣的感覺，我特別希望接到各種題材和類型的劇。

「與自己和解，越努力越幸運。」

M.C.：出道以來覺得最驕傲的時刻？

娜扎：帶著媽媽去電影院看自己的作品，會覺得還蠻自豪、蠻開心的。每一次有新作品出來都會帶媽媽去看，這是必須的

M.C.：平常沒有工作的時候喜歡做些什麼？

娜扎：在工作中經常會消耗很多精力，身體或心理都是，也時常飛來飛去，所以有空檔就希望多點時間在家裡面休息、放空然後充電。會去看好看的電影，研究一些經典的作品，比較宅一點。

M.C.：亮麗的外表帶來的優勢跟缺點分別是什麼？

娜扎：外貌是天生父母給的，給了我很多，或許帶來幸運，也有更多的工作機會，但也會帶來相反的聲音，所以對我來說有利也有弊，都要去承受。就如你所問的，我偶爾會去搜尋大家對我現在這段時間的看法，好的評價聽到之後就會更加鼓勵，讓自己更加充實，提升自己；不好的評論，如果真的是對的就去改進，如果惡意的就笑笑一帶而過吧。

「外表看起來有距離感，但其實個性特別反差。」

M.C.：你會怎麼形容娜扎這個人？

娜扎：金牛座，然後我挺執著的，還特別有反差。我的外表給人距離感，但是其實瞭解我的人都覺得你怎麼會那麼接地氣，就像《花而與少年》裡展現的，大家覺得反差還挺大的。

M.C.：曾經為自己做過最好的投資是什麼？

娜扎：考大學吧。其實考大學的時候身邊很多人反對，擔心我考不上，告訴我要不就放棄，留在家鄉當舞蹈演員好了。我當時也不知道為什麼，就覺得一定要上學，去大城市看一看，就跟我的閨蜜去考試。我們兩個，人生地不熟就去嘗試，真的沒有想到機緣巧合在考試的時候被媒體拍到。當時一切都是未知的，所以我覺得自己挺幸運。

M.C.：在學校的時候覺得學到很多嗎？

娜扎：我的第一部電視劇《軒轅劍之天之痕》在沒有上學之前就拍，那時候就是一張白紙，什麼都不懂，拍出來的東西我到現在都不敢直視。當時很多人質疑你怎麼這麼差，但是上了大學之後學到了很多，更理解表演和台詞，知道怎麼面對鏡頭，情緒、肢體、語言、台詞也配合起來更鮮活。

M.C.：會想要跟未來的自己說什麼？

娜扎：如果有夢想就勇敢去追尋，無所畏懼。然後希望未來的自己可以更加的自信吧。前幾年還沒有畢業的時候有點不自信，這跟美不美一點關係都沒有。後來我就自我心理暗示自我鼓勵每天都會告訴自己，要相信自己，要更加自信。如果未來的我，有過上嚮往的生活，做喜歡的工作，這一切付出和過程就都是值得的。

M.C.：如果未來的你可以回到過去改變一件事情？

娜扎：可能是多一點的時間陪陪家人吧。我父親去世的時候還在拍戲，沒有看到他最後一眼，對我來說這個一直是比較遺憾的事情，如果要改變的話，可能會是這件事。

M.C.：你覺得未來是什麼？

娜扎：The future is X。X代表著無限的未來，有無限的可能，什麼樣的事情都會發生，也希望自己越來越好。

M.C.：有沒有什麼給年輕女生的建議？

娜扎：自信來自自己。女孩子一定要獨立，一定要有自己的事業，也要不斷充實自己，然後還要有經濟能力。如果這些你都能做到，就什麼都不用怕，只要無所畏懼就會有安全感，有了安全感，自然而然就懂得自信。

 延伸閱讀 https://ppt.cc/fEl4Lx

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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