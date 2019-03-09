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一個人跑步太無聊？6位「鮮肉帥哥」陪妳跑　巧克力腹肌太可口

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人各有志，喜好類型不同，但他們幾位的胸膛都好想讓人窩一下！

即將在今年 4 月 20 日舉辦的 ELLE 風格路跑，每年都吸引到許多運動愛好者前來參加，為了讓從未參與過路跑的姐妹們，或是太久沒運動缺少動力的妳，激起鬥志！ELLE 特別邀請到 6 位新生代演員／ IG 紅人／模特兒，與你並肩向前奔跑，他們的好身材可都是愛運動的證明！有這些鮮肉們在身邊揮汗陪跑還幫你加油打氣，保證有信心一路衝到終點！

陪跑鮮肉 1. 林冠宇Adam

新生代演員林冠宇 Adam 曾參與電影《紅樓夢》演出，也參與多部網路戲劇，有網劇男神之稱，你仔細看看他那厚實的胸膛及手臂線條，是否已經傾心想被他擁入懷裡呢？看著他精實的背影奔跑，沿路的風景都變美麗了啊～

陪跑鮮肉 2. 盧彥澤 Zach

曾參與 BL 網路劇《越界》、《深藍與月光》、電視劇《必娶女人》、《金家好媳婦》等作品的盧彥澤，已在戲劇界中嶄露頭角，除了酷似韓星金秀賢，他帶點羞澀的萌系笑容，更是擄獲了不少女性朋友的心！他也是典型的穿衣顯瘦，脫衣有肉，追蹤他的 IG，我相信你會更喜歡他！

陪跑鮮肉 3. 徐愷 Kai

徐愷，他的身影出現在許多知名廣告中，近期也漸漸在戲劇中嶄露頭角，平時喜歡各類運動，包含自由潛水、攀岩、武術、街頭健身、極限運動等，讓自己永遠充滿活力，好身材當然也不在話下，近期他也在 IG 上大方分享結實身材，這個帳號就是直接追蹤了，好嗎？跑步的時候跟在他的身邊，熱情跟鬥志都被燒起來了

陪跑鮮肉 4. Chuck

身兼模特兒的 IG 紅人 Chuck 有著運動員的體格及成熟帥氣的外型，累積有許多平面拍攝的作品，從網路竄起的他，現在正逐夢踏實的往演員之路邁進，看看這張慵懶剛起床的照片，不要害羞，你是不是在想旁邊可不可以剛好躺著的就是你呢？這巧克力塊般的腹肌線條...實在太可口了啊！


陪跑鮮肉 5. 陳仲熙 Vic

活躍於 IG 及 FB 的陳仲熙 Vic，過去曾參與戲劇及電影的演出，現在他除了是 KOL，也是品牌經營者、投資者等多元的身分，從螢光幕前轉身到另一個舞台，他仍持續發光發熱，平時就愛健身的他，看到他近期前往國外渡假所拍攝的照片，精實的身材，健康的膚色，挑高的身形，好適合小鳥依人！

假如有 Vic 陪著跑步，多遠我都追～～～♥

陪跑鮮肉 6. 林駿堯

同樣是廣告明星及新生代演員的林駿堯，有著學者般的氣質和俊俏的臉龐，不管是詮釋甚麼樣的角色，總能恰如其分的演出，也正努力在戲劇圈耕耘，平時喜愛攝影、游泳、散打，畫畫，精壯的好體格（看照片你就知道），不論穿上甚麼樣的服裝，都有著自己的風格！

這身材...跟著跑它個 20K 我都沒有問題

4 月 20 ELLE 風格路跑，他們將會與你相約在賽道上，還不快去報名>> https://reurl.cc/V1oNA

文／柯夢波丹　圖／instagram

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 帥哥, 鮮肉, 運動, 跑步
fashion.net

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