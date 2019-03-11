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Dappei／韓系、歐美妝弱掉了！3位另類妝容IG部落客　美的像幅藝術品

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▲化妝就是展現自我的最佳武器！盤點 3 位不同妝容風格的 IG 部落客，你敢嘗試看看嗎？（圖／dappei提供）

文字。 圖片／Dappei

化妝能夠幫我們掩藏住不想讓別人看見的傷疤，也能幫人重新找回自信，也能是一個人真正展現自我的武器！大家或許都曾試著仿效韓式、日式與歐美的妝容，但有些人的妝容，你沒辦法用一個特定的名字為她們找到歸屬，她們的妝容自由奔放、怪誕奇異、繽紛可愛，也有美的像幅畫和藝術品，這樣的妝容，你也想嘗試看看嗎？

＃Millie Graves

第一眼看到她的照片時，相信「 吸血鬼 」這三個字也會從你腦袋中冒出吧。她是來自美國的美妝師 Millie Graves，蒼白皮膚、粗黑眼線、配上鮮紅的眼影與唇膏，和幾乎看不見的眉毛，便是她的個人特色，一種病態美莫名的就流露出來。

她執著於粉紅色和一切可愛與血腥的事物，雖然看似怪異，但她卻擁有自信的，打破以往我們對於正常模樣的規範，勇與展現出自己熱愛的事物，除此之外，你也會發現她除了鼻環，還在眉骨之間穿了環，編輯實在沒有這樣的勇氣啊。順便一提她其實已經 22 歲了，編輯第一次看見時還以為應該再減個 10 歲。

＃Nina Demont

不能夠抓住彩虹，那就試著留住它看看吧！來自紐西蘭年僅 16 歲的 Nina，喜歡將她一切熱愛的事物與色彩，藉由化妝品畫在臉上。不管是彩虹、花草、糖果又或是火焰，都能在她的 IG 中發現蹤影，不禁讚嘆她的手居然這麼靈巧，能畫出各式各樣的圖案。

除了在臉頰畫上圖案， Nina 也喜歡在眼妝上留下「對比感」，不管是左右兩眼或是上眼皮與下眼皮，她特愛選擇對比的顏色來上妝。或許走在路上會有人對這類型的妝容感到奇怪，但一定也會遇上喜歡如此特別妝扮的人，身體是屬於自己的，因此想怎麼打扮真的只要自己高興就好。

＃Ana Takahashi

整張臉就是 Ana Takahashi 的畫布！和前兩位不同，不僅僅侷限於眼妝或是臉頰，她擅長參考藝術畫或是高級時裝，來當作她化妝的靈感來源。例如這張便融入了法國畫家法蘭索瓦布雪的畫風，和夕陽映照到雲朵上時所呈現的色彩，看起來如夢似幻。而雖然顏色看似繽紛，但她卻為這個妝容取了 '' When doves cry '' 的名稱呢。

素顏的 Ana Takahashi 仍然非常漂亮。但其實她卻曾因為本身的日本和西班牙血統，導致她對於自己的眼型和一般歐美人不一樣，而感到自卑過，不過或許正因為如此，加上厭倦「 大眾式 」的妝容，反而讓 Ana Takahashi 創造出一套專屬於自己的妝容風格。

Dappei 結語：

化妝可以是種叛逆，也能是表達自己的一種方式，其實就和做頭髮、買衣服是一樣的心情，想要盡量展現出自己漂亮、充滿自信的一面，或許在別人眼裡會顯得特立獨行，但只要不傷害到別人，做自己喜歡的事有什麼關係呢？

文字編輯：Ladybird

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 妝容, 美妝, 彩妝, 歐美, 部落客, 風格
fashion.net

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