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「長大以後，我要…」　看台灣動畫《幸福路上》拾回兒時的夢想

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▲或許幸福是種自如！從台灣動畫電影《幸福路上》中，拾回那些「長成大人」時所丟失的夢想碎片。（圖／女子學提供）

當談到動畫電影，你腦袋中率先浮現的是宮崎駿還是迪士尼呢？儘管這幾年台灣國片興起，但動畫類型的電影，除了小時候必看的魔法阿嬤外，好像就說不太出其他代表的作品。直到去年 2018 年，宋欣穎導演用「台灣人」的角度，做出一部感人心弦又滿溢共鳴的《幸福路上》。

《幸福路上》是抽象的「邁向幸福的這段路上」，也是劇情時空背景下，真實有一條叫做「幸福路」的路，那裡是主角林淑琪從小生長的街，也是她永遠離不開的根。在闖蕩幸福的路上，她迷茫、失措、找不到方向，但回到原生的家、重拾原始的初心，其實幸福一直都在。

你成為理想中的大人了嗎？

▲或許幸福是種自如！從台灣動畫電影《幸福路上》中，拾回那些「長成大人」時所丟失的夢想碎片。（圖／女子學提供）

▲你還記得從前寫在作文本上的夢想嗎？

關於「大人」的定義到底是什麼？從很小的時候，我們就開始說著「長大以後，我要……」，諸多的長大以後，到現在，你實踐了多少呢？成為想要成為的模樣了嗎？

這個問題，經常回盪在我們心中，但卻屢次得不到一個肯定、明確的答案。於是只好將疑問嚥下，繼續努力地活著，不知道是按照著世俗還是別人的眼光活，好像吃飽睡好比理想這件事來得更為重要一些。

我只是希望你以後能夠幸福

▲或許幸福是種自如！從台灣動畫電影《幸福路上》中，拾回那些「長成大人」時所丟失的夢想碎片。（圖／女子學提供）

▲拼命地念書、補習，真的為我們帶來幸福了嗎？

「念自然組當醫生不是卡好」、「我只是希望你以後可以幸福」這兩句是《幸福路上》中的難忘台詞，劇中的補習街，相信也是許多人成長的共同記憶。為了符合父母的期望，我們補數學、學英文，盡力不輸在起跑點上，相信多讀點書就能成就他們口中的幸福。可是，這些真的是我們想要的嗎？

一路讀到台大、出國工作的林淑琪納悶，坐在電影前的我們也不解。出了社會之後，學業成績的第一名和一百分，都像是一張廢紙一樣，「不知道自己要做什麼」、「能做什麼」才是最現實的問題，找份安穩能糊口的工作成為最多數人的真實寫照。

飛呀，飛呀，小飛俠

▲或許幸福是種自如！從台灣動畫電影《幸福路上》中，拾回那些「長成大人」時所丟失的夢想碎片。（圖／女子學提供）

▲時至今日，你還是當初高唱著「小飛俠」的自己嗎？

嘿，你還記得兒時的夢嗎？不論是要賺大錢，還是拯救世界！即使現在回想起來很荒唐，但當時的我們是多麼天真爛漫、自信飛揚阿！

在《幸福路上》中，林淑琪與她的兒時夥伴〈莊貝蒂和許聖恩〉三人間的友誼和童年時無懼的夢想橋段，令許多觀眾為之動容，那些飽含色彩、繽紛奇幻的想像力畫面，為我們帶來希望，喚醒曾經存在的記憶和想像力，也許我們還可以有夢，也許我們可以做出不一樣的選擇。

導演巧妙地演示三個人不一樣的過去、現在和未來，象徵著每一個人不同的人生，是編輯很喜歡的一部份。

你相信是什麼，你的人生就會是什麼

▲或許幸福是種自如！從台灣動畫電影《幸福路上》中，拾回那些「長成大人」時所丟失的夢想碎片。（圖／女子學提供）

▲面對人生的交叉路，你是否曾經懷疑過所做的決定呢？

你相信嗎？只要你相信什麼，你的人生就會是什麼。片中總是笑嘻嘻的「Amis 阿嬤」，是這麼告訴林淑琪的，而且不只如此，還要用心的眼睛去看世界。

如同心之所嚮一樣，只要一直堅定地朝著自己所希望的方向前進，終有一天，一定能到達想去的地方的。因為心的上面，其實有一對隱形的眼睛，它會帶領你，前往任何你想去的地方，而我們的心中，其實也都住著一位阿嬤，當你迷茫時，傾聽內心的聲音，「她」會告訴你該怎麼做的！

來，我們回家吧！

▲或許幸福是種自如！從台灣動畫電影《幸福路上》中，拾回那些「長成大人」時所丟失的夢想碎片。（圖／女子學提供）

▲你有多久沒有打通電話回家，好好看看父母的模樣呢？

就算犯錯了、失意了，那又如何？回到家中，爸爸媽媽永遠給你靠！老祖宗說的話，總是有著幾分道理的：「家是我們的避風港」，受苦、受累，不知道下一步該怎麼走時，就回家吧！不論如何，家都會替你開一盞燈、留一雙筷子，等著你的。

電影中的林淑琪，或許還沒成為理想中的大人，但在家人的陪伴，她獲得了重新長出翅膀的能力，或許幸福不會永遠常駐，但我們可以一直走在通往幸福的路上。如果看到這裡，你想家了，那就打通電話回家問聲好吧，有時候爸媽的「沒消息」不見得就是好消息，也許他們也正思念著你。

最後附上蔡依林為《幸福路上》獻唱的同名主題曲，也許幸福是一種自如，我們不必成為別人口中的誰，也不必一定要到何處，只需要一步一步，走在幸福的路上。

（圖／《幸福路上》官方粉絲專頁）

延伸閱讀：

從新不了情到 love yourself：跟著萬芳輕柔的嗓音收拾受傷的心，醒悟愛的真理

問題的答案，早在開口問人前就已決定好了！從《解憂雜貨店》重新定義人生中 4 個永恆不變的真理

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 台灣, 電影, 國片, 動畫, 幸福路上, 人生道理
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