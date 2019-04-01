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全球首座「獅門戶外樂園」　6大園區還原《暮光之城》、《飢餓遊戲》經典電影場景

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「濟洲神話世界」自從2018年年初開幕以來，就成為新興樂園旅遊勝地，再加上其開幕時是由南韓天團BigBang隊長權志龍G-Dragon擔任品牌大使，更讓它的話題性倍增。
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

開幕一年多，今年樂園也將迎來新一個令人振奮的新消息，那就是原本已有4個園區（神話主題公園、神話水上樂園、變形金剛汽車人聯盟、YG娛樂鎮）後，2019年即將開幕「獅門影城」主題園區，顧名思義，這次是樂園和曾發行過《奪魂鋸》、《暮光之城：無懼的愛》、《浴血任務》、《飢餓遊戲》等在全球票房都超好的人氣系列電影的「獅門影業Lionsgate」合作，打造全球首個獅門戶外主題樂園。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

目前官方公布的資訊表示，「獅門影城」主題園區將會是一個占地122,000平方公尺大，將會打造6大主題園區，並設立超過30個超刺激有趣的遊樂設施，屆時遊客可以親自體驗還原電影裡畫面的逼真場景，包括街景、建築等，當然每個主題園區也會打造各電影專屬的主題餐廳、商店與娛樂表演。

讓不論喜歡驚心動魄體驗的樂園迷或是《奪魂鋸》、《暮光之城》、《飢餓遊戲》、《詭屋》、《出神入化》、《分歧者》的影迷們都可以再次感受到這些轟動一時的電影所帶來的震撼感受。

※編輯：Wendy Chen

（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

獅門戶外樂園, 暮光之城, 飢餓遊戲, 濟州神世界, 獅門影業Lionsgate, G-Dragon權志龍
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