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不用再選擇困難了！春夏最新「小白鞋」就這7雙最時髦

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一年到頭都生火的小白鞋，不僅好穿好搭，款式每年都推陳出新，令人買不勝買，不過除了好穿之外，如果你還希望為自己的穿搭增添潮味時髦感的話，我覺得以下這7款2019年春夏最新的白色運動鞋，最推薦給大家做為日常穿搭，簡單就能有潮味的好鞋款。

1 NEW BALANCE（CM997HCB）

 ▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

潮人必備的New Balance，在2019年全新推出複刻版997H的型號，這款鞋以Steven Smith於91年發表的美製997鞋型為藍圖，融合998兩款經典元素重新設計中底細節，並在90年代復古風潮中注入現代摩登流線，以麂皮、尼龍網布及合成皮革物料製作，總共推出兩款，一款是 997H經典色系Classic，一款是 997H 90繽紛復古Retro Sport兩大系列，我推薦這款CM997HCB，用麂皮拼接、厚底加高等元素，使得這款兼具外型復古、功能科技，又有增高效果，非常適合愛時尚的女孩們穿搭。

2 REEBOK Alter The Icon（ATI）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

90年代引領潮流的REEBOK，今年春夏將貫穿潮流歷史的經典標誌Vector logo重新打造，推出充滿濃濃復古感的Alter The Icon（ATI）系列，以往最具辨識度的Vector logo常出現於鞋身，而這款全新ATI則打破固有框架，將Vector logo設計在鞋底的地方，保有原鞋型的流線感，舒適的大底及內裡軟墊等標誌性設定賦予新鞋款濃厚的街頭靈魂，鞋後面的神秘數字則暗藏了這款鞋的出身密碼，兩隻鞋一隻後面寫19一隻後面寫83，加起來1983就是這雙鞋的出身年份，另外19也代表著2019復刻的意思；加上復古的紅、藍白配色，搭配有同色系的服裝單品，就會很時髦又復古。

3 FILA（RAY TRACER）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

在韓國大賣而重新紅回來的FILA，以老爹鞋占領時尚版位，不只占據2018年網路熱搜單品排行榜，也是韓妞們人腳一雙的單品，這款TRACER以地圖描繪為創意概念，追尋90年代的輝煌榮耀。

從鞋面延伸置中底的設計配色，充分表現隨性自由的拼接雕琢， 更融合電繡於透氣網布之上與皮革交錯並陳，帶有厚實的復古韻味， 搭配帶有線條紋路的鞋帶，為鞋款的整體設計大大加分。 搭配時空背景設定在80年代的漢城企劃系列服飾，造型毫無違合感， 推出大地裸色、石墨炭黑、彩繪經典共三色絕對是潮人必收！

4 Keds（TIEBREAK）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

做為韓星Krystal、Twice周子瑜的愛牌，Keds不只在設計上、版型上都有濃濃的韓味，這款TIEBREAK是Keds的經典招牌，不過在今年春夏全新推出了白色沖孔皮革，結合時髦簡約的魔鬼氈黏釦帶設計，尤其加上跟高2.5公分的襯托，更能展現強烈韓風街頭潮味，輕鬆搭配洋裝或牛仔褲裝，都能展現純淨自然的小清新。

5 ADIDAS ORIGINALS（#stansmithforever紀念版）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Stan Smith這款鞋大家一定不陌生，原來由1970年開始，Stan Smith 便是全球史上最暢銷的運動鞋款之一。話說很多人第一款潮鞋都是選擇Stan Smith呢，雖然它一開始是網球鞋，但因為它經典的白綠配色就是那麼時髦好看，超有設計品味引來大批名人粉絲追捧，而今年品牌為了慶祝Stan Smith與adidas簽訂了終身合作協議，特別推出這雙經典復刻款，其中特別細節是在鞋身側邊印製有 #StanSmithForever 的Hashtag，以及鞋墊上印有《 Stan Smith: Some People Think I’m a Shoe》這本書的Quote和Stan Smith先生的簽名，話說Stan Smith自己在書中調侃自己說，很多人以為他是一雙鞋，這句話也印在鞋墊上，十足幽默！我最喜歡鞋側的手寫體Hashtag，多了分人的溫度，搭配西裝褲則是又帥又型。

6 PUMA（PUMA DEFY）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

PUMA 這款專門為女性訓練設計的DEFY TZ 以 DEFY 為名，用勇敢女力作為設計主題，打破訓練鞋款的傳統窠臼，跳脫運動鞋的標準外型，採用 PUMA 最新 PROFOAM 動能回饋中底科技，有助於腳掌進行 360 度多方向律動，提供即時緩衝保護及絕佳支撐力；一體成形襪套式針織鞋面，讓腳掌與鞋身融為一體，今年春夏推出閃耀新色，百搭的純白鞋面搭配上 PUMA 招牌銀亮光彩彎刀，加厚鞋底以亮黃點綴更顯時尚潮流，無論是在健身房訓練或是平時休閒穿搭，都能展現個人獨特魅力，整個城市都是妳的運動時尚伸展台。

7 NIKE（Air Max Dia）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Nike這款鞋真是太令人期待了！最新推出的Nike Air Max Dia，該鞋款是由4名女性組成的設計團隊傾力打造，她們分別是設計師、工程師、開發人員和產品經理。此鞋款採用女性專屬的輪廓設計，而且製作時間效率非常高。首先是對鞋楦進行優化處理，旨在打造一款適用於絕大部分腳型的鞋楦。

因此這款鞋的比例非常漂亮，更同時兼具美學與實用。解構的半透明Nexkin鞋面（可透過選擇不同的襪子來展現個性）、低鞋筒和大幅度的拉高鞋身設計，共同打造出現代化的外觀。鞋跟上的四個圓點表示這款鞋是由來自四個領域的人才共同設計，展現團隊合作的力量。這款鞋的標誌性特色在於其製作工藝。Dia完美的堆疊高度源自於團隊為鞋子設定的目標：盡可能突出氣墊部位。

※文字：Anny Ting | 編輯：Anny Ting

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

怎麼搭都好搭！嚴選7款鞋櫃必備小白鞋推薦清單unboxing｜Anny主編時尚開箱
小白鞋之火再燃！2019年搶先想擁有的10雙小白鞋都在這裡！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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