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陳意涵產後曬素顏自拍照！逆齡少女肌靠「保養5招」

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陳意涵今年大年初五（9日）生下前世情人「小初」，14日西洋情人節在微博曬上自己的多張素顏照，透露自己「史上最多天沒洗頭 ，頭油到有點時尚」，還說到情人節，跟小情人持續睡眠不足但快樂的體驗著，不過她之後更正，「睡眠不足應該只有我本人，所以我希望你們都可以吃飽喝足睡滿8小時，沒有情人的話，自己生一個（話說沒情人要跟誰生）」。

不過，網友更驚艷的是36歲陳意涵素顏自拍膚質好到像少女，相信很多女生都想知道她怎麼辦到的，以下幫大家特搜陳意涵「保養5招」大家一起學起來。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

不管多冷都一定用冷水洗臉

一年四季陳意涵都用冷水洗臉，她分享這麼做可以讓毛孔緊緻，另外她在洗臉時動作會放柔，像是在洗水煮蛋一般的力道，「肌膚很脆弱，千萬不要粗魯的對待它們，選擇泡沫細緻的清潔產品，輕輕滑過肌膚，不要來回太多次，避免摩擦太久。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

比起片狀面膜更愛凝膠質地的

敷面膜的時間也不要浪費，陳意涵說：「敷凝膠狀的可以邊敷邊按摩淋巴，讓臉的循環動起來，這樣做面膜的精華養分可以完整吸收，按摩也能幫助緊緻輪廓，維持小臉。」她特別推薦在妝前這樣做，之後的妝容會超服貼、底妝充滿了光澤。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

天天喝姜茶養生

陳意涵出門一定隨身攜帶三壺保溫杯，薑茶、咖啡和紅豆水，四季不間斷每天喝。她最推薦女生薑茶：「我的薑茶都是自己煮的，先把薑磨碎，加入紅茶、黑糖、薑黃一起煮開。」薑茶能祛寒、健胃、活血、養顏，還能排除多餘的水分，加速新陳代謝，讓女孩隨時保持好氣色、也不易有水腫找上門。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

隨身攜帶保濕噴霧

本身是乾性肌，陳意涵保養最在意的就是保濕，她出門一定會隨身攜帶保濕噴霧，當臉有乾乾的感覺就補充。尤其她最愛戶外運動，運動的過程一定會隨時用保濕噴霧補充水分，順便降膚溫。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

運動是最好的保養品

相信這句話沒有女孩會否認，身為演藝圈的運動狂熱者，連懷孕9個月都在爬山。陳意涵之後受訪時也有說過，自己不喜歡熬夜，沒事十點一定會上床睡覺，早上起床去慢跑，跑完神清氣爽，一整天精神都會很好。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Jasmine.lee

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

「肌膚和身材都像２０歲少女！」賈靜雯分享產後瘦身經驗

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

VogueTaiwan, 陳意涵, 素顏, 自拍, 膚質, 保養
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