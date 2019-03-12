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手殘也不怕！簡單5步驟捲一捲　自己剪瀏海只要小學程度

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之前寫過很多在家剪瀏海的技巧，但還是有很多女孩手很殘，就怕一個不小心失手毀所有，所以今天就要介紹一個超級無敵簡單的技巧，只要捲一捲、剪下去就好，應該簡單到小學生都會，一起看看吧！

▲手殘剪瀏海。（圖／美人圈）

STEP1：分出區域、捲一捲

首先分出全部要剪的區域，包括中間瀏海、兩側鬚鬚的部分，不知道怎麼分的話，髮型師這邊是以眼角延伸至頭頂的三角區域，分出區域後將頭髮分成兩束，接著捲一捲成為一束。

▲手殘剪瀏海。（圖／美人圈）

STEP2：長度約落在鼻頭，一刀剪下

將頭髮捲成一束之後，抓準約落在鼻頭的長度，直接一刀剪下去！

▲手殘剪瀏海。（圖／美人圈）

STEP3：將頭髮分成三等分，中間捲成一束

剛剛剪的是全部的頭髮，也就是包括兩側鬚鬚，所以接著要再將頭髮分成三等份，只剪中間瀏海的部分！

▲手殘剪瀏海。（圖／美人圈）

將中間的部分一樣分成兩束，捲一捲成一束就好。

▲手殘剪瀏海。（圖／美人圈）

STEP4：長度落在鼻樑，一刀剪下

因為是剪中間瀏海的部分，所以長度稍微抓在鼻樑，這樣剪起來剛剛好，另外兩側連接鬚鬚的地方也會很順！

▲手殘剪瀏海。（圖／美人圈）

STEP5：整理後完成

剪完後、稍微用圓梳吹整一下，直接往下吹出一個弧度。

▲手殘剪瀏海。（圖／美人圈）

瀏海就這樣完成了！全程只要捲一捲、剪一剪就好，是不是很簡單？剪起來不僅長度剛剛好、連兩側鬚鬚都連接得很完美！

▲手殘剪瀏海。（圖／美人圈）

最後也附上原始影片，大家下次剪瀏海也試試看吧！

文／美人圈　圖／翻攝自IG@jung_eunhye__、@jyongd、@haum_h

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

髮型, 瀏海, 空氣瀏海, 剪瀏海
fashion.net

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