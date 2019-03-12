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泰勒絲體悟「沒有永遠的朋友」　不合就放手吧～

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▲▼ 泰勒絲。（圖／IG）

▲泰勒絲（中）體悟知心好友不求多。（圖／翻攝taylorswift IG，以下同）

Iliad／編輯

美國「國民小天后」泰勒絲（Taylor Swift）14歲出道，年紀輕輕成名，讓她結交不少演藝圈、時尚圈的好友，但人總是來來去去，今年底將邁入30歲的她終於參透「沒有永遠的朋友」，不用執著緊抓著難以維繫的緣分，知心好友幾個就夠了。

▲▼ 泰勒絲。（圖／IG）

▲泰勒絲成名早，朋友來來去去讓她頗有感觸。

泰勒絲接受《ELLE》專訪時，提起朋友圈的轉變，她表示：「關於我們二十幾歲的年輕人，當朋友聚在一起時，那感覺很像是你選擇的家人。也許，他們會伴你度過餘生，或者他們只會參與你部分重要的人生階段，但那不會是永遠的。」

▲▼ 泰勒絲。（圖／IG）

▲扮成小美人魚的泰勒絲與好友們一起開變裝派對。

她坦言隨著年齡的增長，會發現自己不再適合原來的朋友，曾經會試圖想修補友情，但關係維繫起來實在吃力，她認為或許是彼此都長大了，雖然不是經歷大吵，但時間、空間與觀念讓雙方分歧，漸行漸遠在所難免。

▲▼ 泰勒絲。（圖／IG）

▲豐臀金因維護老公肯伊威斯特而與泰勒絲交惡。（圖／翻攝kimkardashian IG）

最轟動的斷交實例，正是泰勒絲與實境節目女星「豐臀金」金卡達夏雙姝戰火，2016年豐臀金老公歌手肯伊威斯特的歌曲《Famous》歌詞瞎扯和泰勒絲上床，豐臀金當時跳出來護夫，公布肯伊與泰勒絲討論歌詞的影片回擊，雙方自此交惡至今，無怪乎泰勒絲對於友情與人性有如此深刻體悟。

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關鍵字：

Taylor Swift, 泰勒絲, 豐臀金, 友情
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