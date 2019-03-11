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水象星座患得患失的關鍵點　天蠍脆弱是害怕去愛

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每個星座都有著不同的性格特質，心理狀態高低起伏展現於各自的喜悅與脆弱之處，有時候甚至會影響外在、生理健康表現。

本次請參考太陽星座，以及太陽星座座落的宮位來看。例如：太陽星座雙子座，落入宮位11宮（福德宮），那麼妳就可以參考雙子座和11宮的部分。

而這次也會談到藉由對星座對應身體部位，來了解當人不願意接受脆弱的一面時，身體會有什麼誠實的反應，因此妳不只是可以參考星座，也可以參考身體不適的部位來面對自己的脆弱。 

巨蟹座（四宮）
喜悅來內心歸屬：

巨蟹座與太陽落四宮（田宅宮）的人，認為一生的成就來自家庭幸福美滿，因此對於內在擁有歸屬感也格外重視，當一個巨蟹座或四宮能量強的人，懂得經營家庭關係，或是明瞭歸屬感來自於自己內心之家，而不是向外尋求時，也自然而然的散發出喜悅的能量。

太多擔憂引發脆弱：

巨蟹座與四宮掌管了身體的胃、乳房、淋巴系統，尤其是胃的部分最容易顯現出來，往往來自情緒的緊繃，和過於武裝自己，很容易引發這些部位的疾病，另外胃的不適，潛意識在提醒著我們對於金錢的擔憂及恐懼，因此對於這些焦慮不去處理時，身體變開始講述自己的語言來要我們面對真相。

天蠍座（八宮）
喜悅來自於懂得放下：

天蠍座或是太陽落入八宮（疾惡宮）的人，潛意識當中對自己或他人是不信任的，因為這方面能量強的人，容易洞悉人性，直覺敏銳，也善於看見別人看不到的祕密，這樣的人重視隱私，也敢愛敢恨，你們比別人更容易感受關於失去和擁有，因為愛的很深感受更深刻，當懂得放下時，喜悅隨著愛自然流露。

脆弱是害怕去愛：

天蠍座或八宮掌管了泌尿系統和生殖系統，也代表腫瘤或癌症，這些是關於可否排出毒素的系統與創造力如何施展的能量，而愛也代表著創造力的一種，當我們過於不信任自己與他人，或是生活在害怕改變或愧疚感的情緒之中時，這兩個系統便開始不斷的感受這方面的壓力，當有狀況時，已累積許久。

雙魚座（十二宮）
喜悅是懂得浪漫：

雙魚座或是太陽落入十二宮（玄秘宮）的人，可以想像是讓一顆火亮的球沉入深暗的海底，因此他們在這一世把自己的浪漫放入了幻想中，或投射到情感上，壓抑在心裡，而忘了在日常中活出浪漫的品質，因此當雙魚座或十二宮能量強的人，願意提升生活品質，活的有自己的格調，就充滿了喜悅。

脆弱是忘了對自己負責：

雙魚座與十二宮掌管了免疫系統與腺體，這是人的一個很重要的健康指標，免疫系統與腺體有狀況時，例如：紅斑性狼瘡、身體時常感冒或發炎、愛滋病、僵直性脊椎炎…等等，代表著你可能過度犧牲自己成全別人，或是長期以來忽略自己，忘了對自己生命負責，太多時候處於受害者情緒…等，都是身體強烈的語言。

文／柯夢波丹　圖／泰瑞莎塔羅

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 運勢, 水象星座, 占卜
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