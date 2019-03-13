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【奧斯塔羅】單身必看！未來半年的桃花運勢

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▲運勢。（圖／奧斯塔羅提供）

說上桃花
大概是單身朋友都引頸期盼的
每當想談上感情
卻老找不到對象

今天就和奧斯一起來看看
未來半年的桃花運勢吧！
奧斯老師也會建議你往哪找桃花喔！

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，奧斯老師可要說你的桃花運開了，接下來的桃花運勢還不錯，未來半年有機會認識新對象，這樣的牌組多半代表開心與歡愉，因此想要結束單身的生活，接下來會建議你，可以在朋友或是同事聚會的場所找找，這樣的牌組多半暗示你的桃花，來自交友聚會的場所，所以不要老是宅在家了，趕緊整理好自己，多出門認識新對象，才有機會認識彼此喔！

牌ll

選擇到這組牌的朋友，要跟你說接下來的桃花運勢還不錯，在未來的半年，有機會找到適合自己的對象，這樣的牌組多半代表穩定與踏實的關係發展，因此接下來會建議你在工作場合多認識朋友，所謂的職場桃花，不一定只有同事，只要是因為工作認識的朋友或是客戶，都算職場桃花，不妨請同事介紹或是關係不錯的客戶，幫忙物色一下對象，在未來半年裡，這樣的方向都有機會認識到適合自己的對象喔！

牌lll

選擇到這組牌的朋友，要有桃花就比較沒機會了，這樣的牌組多半代表沉澱與休息，所以奧斯老師會問「真的想結束單身了？準備好接受兩人生活了嗎？」，畢竟這樣的牌組也暗示了生活的勞累，代表你在現實生活中挺忙碌的，沒有太多的時間可以談戀愛，會建議你調整一下目前的生活狀況，要花點時間認識新對象，不然會時常覺得空虛寂寞。

牌lV

選擇到這組牌的朋友接下來的桃花運勢不太不理想，畢竟這樣的牌組多半代表孤獨與寂寞，接下來要認識適合自己的對象，或是可以發展感情的對象，就比較沒機會了，因此這樣的牌組有著寂寞的含意，可以看出目前的你，是挺渴望有穩定的感情，不過現實總是傷人的，不如多花點時間在工作或是生活上，轉移一下注意力會比較好，當然不是一輩子注定孤獨，或許下半年再測測奧斯老師的塔羅，看有沒有好的桃花運勢喔！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 運勢, 桃花運
fashion.net

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