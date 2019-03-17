把回憶留在身上！預防刺青掉色，保養4件事不能少

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刺青這門藝術已經越來越被大眾所接受，不少人都希望能在身上留下一個永久的禮物，不過即使是再厲害的刺青師替你完成，事後如果自己沒有好好保養的話，刺青都會面臨褪色、變形的可能，如果你不希望身上的回憶變成惡夢，這4件保養大小事不能少。

＃保濕要做好

保濕做的好，顏色顧的好～尤其是剛開始結痂的時後，塗上一層薄薄的保濕產品，不僅可以達到修復，還可以保持刺青顏色的鮮豔度。除了剛刺完要注意外，往後的日子裡也要持續做保濕，才能維持刺青的顏色。

在保濕產品的選擇上，可以挑選無添加香精、化學成份等保濕產品，像是凡士林、嬰兒油、乳液等，或是使用刺青師提供、專用的產品。

＃清潔剛剛好

剛刺完時，使用溫水搭配清潔力較低、成份單純的清潔產品，將殘餘的血與組織液清洗乾淨，不過要避免刷洗與過度清潔。在經過簡單的清潔後，要記得保持刺青的通風，避免感染、發炎。

＃避免拉扯與抓癢

因為刺青是在皮膚上造成傷口，所以過度拉扯容易讓傷口撕裂，導致顏色暈開。在剛刺完進入結痂期時，很容易會有脫皮、癢的現象，這時絕對不能用手去摳抓，否則容易影響傷口的復原，也會影響之後所呈現出來的顏色。

＃要注意防曬



最後，防曬也要做好，如果刺青還在恢復期，那麼防曬可以降低皮膚受損、黑色素沉澱的情形，而在往後的照顧上，長時間曝曬陽光容易使刺青褪色，所以下次當你可能會長時間照射到陽光時，防曬一定不能少。

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