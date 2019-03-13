fb ig video ETtoday search mobile

「健身狂熱者」章廣辰無處露Man爆男友力　半脫外套若隱若現炸胸肌

> >


▲章廣辰平常熱愛運動，曾是高中籃球隊隊長，身材很好。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

28歲男星章廣辰憑藉《我的男孩》打開知名度，昨（3／13）受邀參加AllSaints春夏系列新品發表，穿著白色素T配麂皮夾克帥氣登場，但可惜的是這身包緊緊穿搭並沒辦法讓這位「健身狂熱者」展現Man爆男友力。

沒有展現肌肉的機會，章廣辰表示：「今天不太適合脫，但我覺得AllSaints的素T，剪裁很基本、細節滿多，穿上去，如果剛好有運動，線條呈現的滿明顯的。」邊說邊半脫外套，驕傲秀出若隱若現的胸肌。

▲▼AllSaints 2019春夏系列發表。（圖／AllSaints提供）

▲▼AllSaints 2019春夏系列發表。（圖／AllSaints提供）

▲章廣辰受邀出席AllSaints春夏發表會，但卻因為要展示皮衣，而無法秀訓練有成的Man爆肌肉。（圖／品牌提供）

章廣辰與潮模傅昱共同展演春夏新裝，沒想到他竟然想與傅昱搶女裝穿，覬覦女裝粉裸色雙色拼接皮衣許久，眼冒愛心的說「顏色我很喜歡，看了就想穿」，但無奈尺寸塞不下，只好默默把念頭丟進空氣裡。

▲▼AllSaints 2019春夏系列發表。（圖／AllSaints提供）

▲▼AllSaints 2019春夏系列發表。（圖／AllSaints提供）

▲章廣辰與傅昱共同展演AllSaints新品，但他卻一眼相中女裝粉色皮衣（NT$17,600），表明想穿。（圖／品牌提供）

受邀出席時尚發表會，章廣辰盛讚品牌同時，也順便誇自己：「AllSaints剪裁簡單，但細節藏在裡面，跟我個人滿像的，看似平凡無奇，不過其實很有深度。」

AllSaints今年春夏靈感來源用三個字概括：「致電影」，以公路電影經典的反叛、逃避、浪漫、自由與希望為核心精神，展現個性、態度的英倫時尚風格。

▲▼AllSaints 2019春夏系列發表。（圖／AllSaints提供）

▲▼AllSaints 2019春夏系列發表。（圖／AllSaints提供）

▲春夏以「致電影」為創作靈感。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

女裝圍繞在「口紅與菸草」的主題上，設計受到90年代法式文化的影響，動物紋路、浪漫的花卉印花，搭配不規則的剪裁，呈現出粉紅搖滾風格。男裝以「無盡時空」為題，用夏威夷印花襯衫、哥德風印花襯衫打造出男孩們嚮往自由的叛逆態度。

▲▼AllSaints 2019春夏系列發表。（圖／AllSaints提供）

▲▼AllSaints 2019春夏系列發表。（圖／AllSaints提供）

▲▼AllSaints 2019春夏系列發表。（圖／AllSaints提供）

▲女裝充滿粉紅搖滾的味道，既柔美又叛逆；男裝則用輕鬆剪裁帶出嚮往自由的氛圍。（圖／品牌提供）

關鍵字：

章廣辰, 傅昱, 我的男孩, 時尚穿搭, AllSaints, SS19, 2019春夏, 女裝, 男裝
fashion.net

熱門文章

木村光希到台灣了！人氣不敵媽媽工藤靜香

林依晨「好運不嫌多」　戴PANDORA助攻

蔡依林帥妹Look也要秀美腿！全為了超百搭「饅頭鞋」

HOT・Stuff／V字包太美！朴信惠＆高俊熙眼冒愛心搶曬包

SIHH 2019／錶界大突破！江詩丹頓萬年曆錶會「休眠」

瑞莎為TITONI站台　入籍台灣後驕傲自薦：我能當導遊

宋慧喬靠左臉獲80萬讚　戴Chaumet珠寶展女神氣勢

不經意托腮顯露真實性格　看穿對方心思用這招

試・開箱／秦嵐背TORY BURCH藤編小包　裝旅遊好心情

楊謹華根本「保養控」，連吃都有學問！老公讚：不化妝也好美

ET Fashion

推薦閱讀

巴黎／34歲許瑋甯辣壓23歲Jennie　巨星用掌聲送卡爾最後一程

巴黎時裝周／卡爾香奈兒告別作很感傷　模特兒雪中謝幕忍不住哭了

巴黎時裝周／朴信惠骨感降臨VALENTINO　賞戀人玫瑰花叢熱吻戲

HOT・Stuff／孫芸芸衣帽間10年前老包　全都是2019最時尚夯包 皇后霸氣無敵！秦嵐是超瘋「購物狂」　不試穿「想要就買」還包色 巴黎時裝周／楊丞琳戴13萬耳環裝酷　踩場GIVENCHY 巴黎時裝周／陳喬恩露美腿看夏姿　PK「最美順嬪」張嘉倪 巴黎時裝周／買飲料省了塑膠袋～　巴黎世家要你用萬元包裝水壺 巴黎時裝周／卡爾告別香奈兒！　雪地秀粉感傷 CK大規模裁員100人　喊話不做高級成衣了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面