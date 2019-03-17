化妝台也能賞櫻花！盤點七款限量「櫻花彩妝」　全部都想要

M.A.C櫻花盛放系列

堪稱M.A.C史上最萌包裝，櫻花盛放全系列包裝上都有著嫩粉色櫻花花瓣生動落下的圖案，搭配珍珠白外殼設計，兼具時尚質感又不失清新可愛。全系列從保養的活力水噴霧FIX+ 櫻花版到彩妝的九色眼影盤、腮紅打亮餅、時尚專業唇膏、晶亮魔唇都有。

用M.A.C櫻花盛放系列九色眼影盤畫出宛如櫻花灑落的眼妝。

M.A.C櫻花盛放系列時尚專業唇膏與晶亮魔唇。

時尚專業唇膏#WAGASA TWIRL搭配晶亮魔唇

ETUDE HOUSE粉嫩櫻花野餐趣系列

去年同期推出的櫻花系列，上市首月就買出千支口紅，今年再度推出櫻花系列，主打「唇萃印記絲絨唇釉」，3個櫻花色讓雙唇襯出粉嫩朝氣。

唇萃印記絲絨唇釉試色。

還有4款腮紅餅，除了包裝粉嫩，裡面腮紅也刻著花瓣浮雕，非常夢幻。

艾杜紗

今年挑選多款熱賣品換上櫻花包裝。像去年推出的「24H美顏拍拍蜜粉」主打保養型蜜粉，不管白天夜晚都能使用，能防止肌膚粗糙、打造柔軟滑嫩觸感，同時全日抑制油光並提升白皙透明感，獲得極高評價，今年讓一朵朵粉嫩櫻花躍上粉盒，格外吸睛。

明星商品「高機能毛孔淨透凝膠」更是自上市以來，全亞洲熱銷超過72萬瓶，雙質地洗顏科技將易密著毛孔的凝膠與快速溶出髒汙的慕絲合體，先以凝膠密著毛孔吸附髒汙，再轉化為慕絲將髒汙溶出，清潔力優異。3月將限量推出「高機能毛孔淨透凝膠N 櫻花限定版」，瓶身美到飄仙氣，使用的同時還能聞到淡淡優雅櫻花香氣，宛若漫步於櫻花樹下，身為櫻花控一定要收藏。

「櫻花護唇精華」更是從外觀到質地都是夢幻粉紅色，具有SPF18・PA++防曬係數以防禦紫外線，更添加了玻尿酸、甘油與膠原蛋白GＬ等保濕成分，讓雙唇維持一整天的水潤感，同時擁有浪漫戀櫻粉色的潤色感。

歐舒丹虹彩櫻花淡香水

每年春天都會推出限量櫻花香氛的歐舒丹，今年以「櫻花雨」為靈感，結合甜美櫻桃果香與細緻櫻花香氣推出「虹彩櫻花淡香水」。剛聞到時有滿盈甜美氣息的櫻桃與閃耀葡萄柚果香調交織展開，隨之捎來細膩的核心櫻花香氣，宣告春天到來，勾勒出誘人的清甜中調，彷彿將春櫻滿開的夢幻景象捕捉於眼前。最後以柔和木質麝香帶來圓融尾韻，留下繾綣清新甜美氣息。

前調：櫻桃、葡萄柚

中調：櫻花

基調：麝香

JILL STUART吉麗絲朵粉戀櫻花彩妝

一向走夢幻路線JILL STUART吉麗絲朵，這次用櫻花為主角，將可愛的粉櫻色澤收藏在化粧包裡，打造一系列櫻花般充滿優雅的女人味的限定品，從四色眼盤、唇膏一直到護唇膏通通有。

我的美麗日記日本吉野櫻淨白柔嫩面膜

我的美麗日記在春天推出全新「日本吉野櫻淨白柔嫩面膜」，包裝特別設計在水藍色天空的東京，綻放粉紅櫻花花瓣，帶來清新粉嫩的春天氣息。嚴選日本吉野櫻萃取精華與水解膠原蛋白，一敷透亮、柔嫩、保濕，並有淡淡優雅櫻花香氣。

香草集甜蜜櫻香系列

以粉嫩可愛的「甜蜜櫻香系列」與盛開櫻花花季相互呼應，結合吉野櫻、銀彩櫻、山櫻樹皮等植物萃取，將細緻溫柔的櫻花精華納入肌膚沐浴與保養之中，忠實呈現稍縱即逝卻讓人留戀不已的甜蜜櫻香。

其中櫻花擴香超美，一朵朵櫻花造型不僅能釋放甜蜜香氣，花朵吸收精油後還會慢慢會張開變成漂亮粉紅色，營造出櫻花綻放的意象。做成櫻花的甜蜜櫻香皂也很夢幻。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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