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「千年一遇最美棋士」黑嘉嘉挑戰袍很龜毛　詹朴絲質洋裝打中女神心　

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記者張妤瑄／台北報導

24歲的台澳混血棋士黑嘉嘉，被日本圍棋界封為「千年一遇的美女棋士」，今（3／14）她受邀擔任台灣設計師詹朴同名品牌APUJAN春季期間限定店一日品牌大使，首次獨挑大樑走跳時尚活動，讓她坦言：「比較緊張，因為要講很多話。」

▲▼APUJAN詹朴春季快閃店。（圖／APUJAN提供）

▲黑嘉嘉受邀擔任APUJAN快閃店一日品牌大使。（圖／品牌提供）

黑嘉嘉穿藍色絲質襯衫洋裝現身，造型典雅氣質，甜美氣息人氣超高。詹朴透露關注黑嘉嘉許久，因為「她外表長得像鄰家女孩，但卻能在國際競賽中突出，一定也還是要有一定的好勝心，這種神秘的氣質，讓我很好奇她穿上我們的服裝會有什麼樣的火花。」

▲▼APUJAN詹朴春季快閃店。（圖／APUJAN提供）

▲黑嘉嘉圍棋戰袍以「舒適」為上，不干擾自己與對手為最高原則。（圖／品牌提供）

身為職業棋士，黑嘉嘉透露一盤棋至少要下5、6小時，7、8小時也很常見，對於選擇服裝的基準以「舒服」為上，畢竟如果「裙子穿太短也不好坐」，她偏愛「有領子的低調正裝，袖子的流暢度也很重要」，如今天穿著的絲質襯衫就挺適合，但基本上會盡量樸素，不然會干擾自己與對手。

▲▼APUJAN詹朴春季快閃店。（圖／APUJAN提供）

▲▼APUJAN詹朴春季快閃店。（圖／APUJAN提供）

▲黑嘉嘉偏愛絲質、有領子的服裝，與詹朴討論過後選穿藍色印花絲質洋裝出場。（圖／品牌提供）

APUJAN春季期間限定店即起開幕至5／31止，為期近2個半月的時間，空間呼應本季主題「那些消逝中的奇異生物」，店內也用了呼應倫敦秀場的白色枯木，營造出魔幻氛圍。

▲▼APUJAN詹朴春季快閃店。（圖／APUJAN提供）

▲APUJAN快閃店在微風廣場2樓開幕，為期約2個半月。（圖／品牌提供）

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逛一圈店內可發現服裝上有許多彩蛋，如石虎、大角鹿、櫻花鉤吻鮭、蜜蜂、多尾狐狸、人魚、樹精、恐龍等，低調展現可愛魅力。該間期間限定店推出獨家限量商品石虎別針，售價新台幣850元。

▲▼APUJAN詹朴春季快閃店。（圖／APUJAN提供）

▲▼APUJAN詹朴春季快閃店。（圖／APUJAN提供）

▲APUJAN春夏系列女裝有許多動物元素。（圖／品牌提供）

關鍵字：

黑嘉嘉, 千年一遇美女棋士, 圍棋, 圍棋女神, 詹朴, APUJAN, 台灣設計師, 快閃店, 微風廣場
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