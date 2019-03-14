這條麥克風項鍊上千萬元！　寶格麗炫50億珠寶　

▲模特兒展示WILD POP頂級珠寶。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）今起至16日於微風南山藝文展演中心舉辦WILD POP頂級珠寶暨腕錶展，共展出300件頂級珠寶、腕錶與珍稀裸石，總值逾50億元。從場景布置、音樂到主角珠寶作品，都充滿80年代的氣氛，特別是當年與品牌關係緊密的普普藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol），深深啟發品牌的創作。

▲WILD POP ANDY WARHOL系列頂級十字架造型彩寶項鍊，約593萬元。

安迪沃荷是80年代的代表人物，他的作品、喜好與品味，寶格麗巧妙轉化為當代珠寶，例如從他的作品延伸而來的Pop Flowers 頂級彩寶項鍊、貓咪造型的Sam the Cat 系列作品等。

▲WILD POP MUSIC系列Pop Mics頂級麥克風造型彩寶項鍊，約1075萬元。

寶格麗同時也引領時尚迷回味80年代的文化，當時MTV電視台開播，流行樂大行其道，於是設計出鑲嵌縞瑪瑙、紫水晶、紅碧璽、粉紅碧璽與藍玉髓的POP Mics麥克風項鍊、黑白琴鍵樣式的Synthesizer項鍊等。

▲WILD POP POP 80's系列 Space Cruisers頂級彩寶項鍊，約1112萬元。

而當年流行的大墊肩套裝、半屏山瀏海是否也勾起回憶？The Roaring 80’s主題珠寶靈感正來自80年代的奔放、大膽風潮，品牌盡情選用大克拉彩色寶石構成華麗項鍊，不負彩寶名家的美名。

▲WILD POP ROARING 80's系列 Pop Pleats頂級縞瑪瑙與鑽石戒指，約297萬元。