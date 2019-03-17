穿・著物／用卡爾心中「真人芭比」當繆思　打造女神度假裝

▲超模克勞蒂亞雪佛度假裝會是什麼款式呢？（圖／翻攝claudiaschiffer IG、品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

義大利女裝品牌MARYLING在台舉辦春夏系列發表，今季主題為「Island Escape」，顧名思義即是來一趟島嶼冒險，以希臘這各位處於地中海的度假天堂為主，融入活潑的地中海設計、優雅的度假風剪裁打造本季服裝。

受到「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）的繆思：90年代超模克勞蒂亞雪佛（Claudia Schiffer）的大膽作風，與建築大師高第（Antoni Gaudi）影響，本季服裝上有許多超模克勞蒂亞的經典形象出現，也有建築常用的線條、分割比例、形狀等出現在服裝上。

▲MARYLING本季以90年代超模克勞蒂亞雪佛（右一）為設計靈感之一。（圖／翻攝claudiaschiffer IG）



春夏系列共分為4大主題：以克里特島的蜿蜒小象與柔和色調的建築物為靈感，用經典的版型與粉嫩的色彩，打造氣質優雅形象；也有用百搭的黑白色系，結合建築感的幾何形狀，與優雅流動線條，設計成摩登經典的造型。

▲度假小島的蜿蜒小徑成了設計師靈感，不按牌理出牌的印花，加上粉嫩的色系，撞擊出全新火花。（圖／品牌提供）



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

活潑一點的風格則有從馬賽克雕塑中汲取靈感的印花，暈染的彩色結合古典藝術重複圖騰，以營造青春熱情的打扮。最後，則從奧運發源地雅典為設計起點，用大量的明亮色調，結合格紋、棋盤紋圖案，打造希臘獨有的自由與冒險精神。

▲馬賽克風格的印花又或者是奧林匹克的活力風格，都很適合穿去度假。（圖／品牌提供）