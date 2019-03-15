王陽明高雄站台FENDI與粉絲玩自拍　秘謀愛妻生日驚喜「送上自己」

記者張妤瑄／台北報導

王陽明今（3／15）為FENDI高雄漢神本館專賣店開幕站台，專程從劇組飛回台灣，讓大批粉絲聞風擠爆現場，他還親民的拿粉絲手機玩自拍。

▲王陽明親切拿起粉絲的手機，大玩自拍。（圖／記者張妤瑄攝、品牌提供）



由於FENDI開幕找來舞獅助陣，讓王陽明大開眼界：「很酷，氣氛很棒，他們（FENDI）貼了很多紅包店裡面，在四周圍走一下，氣啊、財啊帶進來，很有霸氣感！」

▲王陽明很少看到舞龍舞獅，看完全場後覺得很酷。（圖／品牌提供、記者張妤瑄攝）



愛妻蔡詩芸下月初生日，有沒有順便看老婆禮物，王陽明表示：「其實很多款式她都有，所以滿難挑。」有沒有預算上限？他說：「我覺得她會希望我回來可以跟他吃飯，我會希望給她一個驚喜，浪漫的晚餐、自己的Special Time。」這次送上自己？他坦言：「對！」

▲愛妻即將生日，王陽明也趁機物色生日禮物。（圖／記者張妤瑄攝）



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FENDI高雄漢神專賣店改裝後重新開幕，除了原先販售的配件品項之外，也加入女裝系列，並以旗艦店最新設計概念打造該店，還打造私密的貴賓展示間，讓消費者享受更私人的購物氛圍。為歡慶開幕，該店推出限量1只的Peekaboo春夏刺繡包款，要價新台幣33萬5,000元。

▲FENDI漢神百貨新店開幕，（依序）SMALL Flip包（NT$77,000）、獨賣刺繡包、PEEKABOO REGULAR口袋包（NT$168,000）、FF 透明包（NT$48,500）。（圖／品牌提供、記者張妤瑄攝）