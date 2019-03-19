韓妞最愛的6位時尚ICON　善彬、貞媛、Jessica私服穿搭就像雜誌型錄

常常看韓星的SNS，就是有那麼幾位光是衣服就被燒到不行、她穿什麼我都想買！最近韓網就有幾位新一代的韓星私服女神，一起看看是不是你有追蹤的人吧！

＃李善彬：有型的穿搭巧思

從《Missing9》、《犯罪心理》到最近的電影《屍落之城》中展露頭角的李善彬，也在去年年底認愛我們的亞洲王子李光洙，可以說是事業愛情兩得意！翻開她的SNS，風格不僅隨興有型，也很會利用一些像是捲袖子、褲管的技巧來增加穿搭小巧思！

另外這季大勢的西裝外套我們善彬歐妮也穿過一輪了！根據觀察，她在穿西裝外套時都會把袖子捲起來，看來這招也要偷學一下才行！

＃李多熙：隨便穿都是長腿姐姐

前陣子剛結束的《愛上變身情人》中的搶眼女二，不僅是演技，之前是模特兒的李多熙時尚感也不是開玩笑，因為身材優勢的關係、常常隨便一穿都會成為話題，一雙長腿就是最好的時尚！

特別是她前陣子去西班牙旅行，在SNS中展現不同凡人的旅行穿搭也很值得追蹤！

＃孫娜恩：運動服女神

如果在韓國偶像私服icon中選擇，孫娜恩一定是名列前茅，連在練舞時穿的運動褲都能成為話題，就知道娜恩的時尚感有多高！特別是娜恩衣服的配色，非常簡約，感覺一般人也可以駕馭的了！

另外娜恩私服也很常出現運動服的穿搭，感覺非常適合學生，一件運動衫＋老爹鞋，隨便一穿就會很有型！

＃Jessica：高級感穿搭靠配色

已經是時尚品牌CEO的Jessica，在SNS中的穿搭時尚感當然也與眾不同！她的穿搭非常有高級感且獨特，另外光看穿搭絕對不會知道她的身高只有161cm，是小隻女必學的修飾技巧！

我們Jessica跟妹妹Krystal酷愛的黑色單品不同，她最喜歡白色、駝色等暖色調，非常襯膚色之外、簡單搭配就會很有質感，這種舒服不花俏的顏色也讓人有種溫柔婉約的感覺！

＃車貞媛：正宗歐膩的穿搭

之前出演過《武法律師》、《當你沉睡時》的車貞媛可能很多人還是很陌生，但她可是常常出現在時尚雜誌中，SNS的私服更是被選為私服icon！可見她的時尚感絕對不是蓋的！

只要看過一次她的穿搭就會著迷、想整套一起買！她的穿搭很有韓國網拍的風格，不僅色系搭配超級強，每一套穿搭都很簡單但又有重點，難怪會成為韓網鄉民的私服穿搭指標！

＃金所炫：成熟感穿搭氣質暴增

常看韓劇的人一定對金所炫不陌生，童星出道、觀眾幾乎是看著她長大，今年剛滿20歲的她在SNS中展現的私服卻非常成熟，常常出現一些西裝外套、風衣等單品，但卻不顯老，反而讓她有種知性、氣質的感覺！

另外所炫也很喜歡圖騰款的單品，像是洋裝、上衣，下半身簡約搭配牛仔褲就很好看，只要一穿上就可以讓穿搭有重點！

文／美人圈 圖／翻攝自IG@sunbin_eyesmag、@dahee0315、@marcellasne_、@jessica.syj、@ch_amii、@wow_kimsohyun

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