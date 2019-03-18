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懂穿的人都買了！2019「米白色牛仔褲」最夯　兩種褲型超修身

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時間在走，萬年不敗的「牛仔褲」絕對要有！但今年除了基本款，有越來越多懂穿的人都穿上了「米白牛仔褲」！它能讓休閒風變得高雅、通勤裝扮變得不呆板，百搭程度堪稱衣櫃必需品NO.1。連Irene kim 和 Alexa Chung都買了「米白牛仔褲」，快跟上這班列車，讓你在別人眼裡最懂穿！

▲米白牛仔褲。（圖／美人圈）

▲米白牛仔褲。（圖／美人圈）

▲甜玉米色比白色更好駕馭。（圖／翻攝自IG@alexachung、@ireneisgood、uptownholic）

但白色褲子對很多人來說都是衣櫃禁忌品，顯胖又容易髒，所以今年流行的「甜玉米白」剛好比較不怕髒又稍微能修身。重要的是選以下這兩款，就不怕把肉繃太緊，穿出有餘裕白褲魅力。

＃米白丹寧必買01：高腰直筒

合身Skinny就留給真心很瘦的仙女，平凡如我們，微寬鬆加上小腿不繃緊的直筒剪裁才是命定款！褲長建議在腳踝以上，會顯得更纖細有型～

▲米白牛仔褲。（圖／美人圈）

▲uptownholic韓幣36000（圖／翻攝自uptownholic）

▲米白牛仔褲。（圖／美人圈）

▲uptownholic韓幣31000 （圖／翻攝自uptownholic）

捲起直筒褲款1.5公分，露出腳踝最瘦～

但如果褲子沒有完美九分也不見得要去改長度，學韓妞鬆鬆地捲起來，露出襪子也很可愛。想要讓率性感更升級，那就一定要出動小白鞋或是各式老爹鞋，但嬌小女孩一樣不要選高筒的，看起來才瘦高。

▲米白牛仔褲。（圖／美人圈）

▲米白牛仔褲。（圖／美人圈）

▲米白牛仔褲。（圖／美人圈）

▲露出腳踝最顯瘦。（圖／翻攝自IG@chuustagram、naning9、@_s_dayo、@cchles）

白丹寧會保留咖啡色的繡線，整體感覺也會更有層次。搭配同色上衣，清爽地像是隨時要去度假。

▲米白牛仔褲。（圖／美人圈）

▲uptownholic韓幣38000（圖／翻攝自uptownholic）

不要覺得上班的西裝外套無聊，跟對話題、搭配流行白褲單品，照樣潮出水！也可以加碼搭配細緻飾品，為剛硬的外套注入纖細優雅的女人韻味。

▲米白牛仔褲。（圖／美人圈）

▲米白牛仔褲。（圖／美人圈）

▲uptownholic韓幣31000、韓幣39000（圖／翻攝自uptownholic）

＃米白丹寧必買02：拖地寬褲

寬褲流行的好幾季，今年也跟上了白帥帥的風潮。選擇米白色會讓你更有親和力，也更能駕馭高雅休閒風。可以搭配跟鞋穿出氣勢，但搭球鞋，褲款拖地或微微捲起一摺也很好看。

▲米白牛仔褲。（圖／美人圈）

▲穿牛仔褲也可以搭配跟鞋。（圖／翻攝自IG@yourensemble）

上衣紮進去，穿寬褲就是要強調腰線

如果怕整個人看起來太寬，上衣不論是襯衫或T-Shirt請記得一定要紮進去。讓高腰褲的優點展露出來，穿出逆天長腿也不是問題。

▲米白牛仔褲。（圖／美人圈）

▲凸顯腰線就能讓腿看起來逆天長。（圖／翻攝自ANIREA）

剪裁有打摺，視覺詐欺幫大腿顯瘦~

也可以選擇「大腿前面打摺」的款式可以讓寬褲不要太膨脹，褲管也能順著摺線筆直地往下垂，剛好的垂墜度配合立體感牛仔布料，讓休閒褲也能很有氣勢。

▲米白牛仔褲。（圖／美人圈）

▲米白牛仔褲。（圖／美人圈）

▲ANIREA,NT＄1,080、NT＄1,080（圖／翻攝自ANIREA）

快趕在春天來臨之前，入手一件米白色的牛仔褲，用清新溫暖的褲子開啟新時髦高度吧！

文／美人圈

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

穿搭, 春夏, 牛仔褲, 米白色, 甜玉米色
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