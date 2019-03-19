《驚奇隊長》裘德洛以前超帥！回顧《天才雷普利》起的20年電影史

剛上映的《驚奇隊長》（Captain Marvel）絕對是漫威迷最期待的新作，而片中除了主演的布麗拉森（Brie Larson）、 山謬傑克森（Samuel Jackson）外，永遠的男神裘德洛（Jude Law）也加入漫威宇宙，而且是飾演與以往完全不同的角色！目前 46 歲的裘德洛在片中首次挑戰精彩的武打戲，穿上緊身制服模樣耍壞的模樣...還是好迷人啊！

雖然裘德洛也和威廉王子一樣髮際線一年一年往後退，但他年輕的時候真的是帥出天際線！彷彿希臘雕像一般的俊美五官打趴阿湯哥、布萊德彼特等男星，是位明明是可以靠顏值吃飯卻偏偏要憑實力闖出一片天的出色演員！今天就讓我們來複習一下男神裘德洛年輕時讓人口水直流的帥照吧！

裘德洛是早期的英國男神代表，年輕時的他根本是俊美貴公子和痞子壞男人的完美綜合體，超級會放電的雙眼，是許多女生心目中最性感的男人！

曾在 1999 年的話題之作 《天才雷普利》飾演花花公子的裘德洛私生活可說是超級精彩，一隻手數不完的緋聞對象，甚至把不少女明星的肚子搞大，目前他已五度當爸了！雖然他非常風流，但私下卻是好爸爸呢，跟兒女保持良好的關係。

裘德洛曾在 1997 年和女演員莎迪弗羅斯特（Sadie Frost）結婚，兩人育有 3 名兒女，但在 2003 年離婚，結束這段 6 年的感情生活。

之後他和女星席安娜米勒（Sienna Miller）分分合合數次，但之中也傳出和不少一線女星像是卡麥隆狄亞茲（Cameron Diaz）、娜塔莉波曼（Natalie Portman）等人交往的傳聞。

在 2009 年時他跟美國模特兒薩曼莎伯克（Samantha Burke）發生一夜情結果讓女方懷孕，原本裘德洛不承認那是他的孩子，直到女方拿出 DNA 檢測才證實是他的小孩，當時也是鬧得滿城風雨。

在 2015 年，裘德洛跟小自己 18 歲的歌手凱瑟琳哈汀（Catherine Harding）熱戀，但兩人只交往一個半月就分手了，女生在分手後生下一女兒 。

不久前裘德洛宣布要和交往四年的心理醫師女友菲利芭柯恩（Phillipa Coan）於今年五月步入禮堂，而已有五個兒女的他也指名目前 22 歲的長子瑞佛蒂洛（Rafferty Law）擔任他的伴郎，也是他 16 年來第二次步入婚姻。

《天才雷普利》，1999





美國犯罪劇情片《天才雷普利》不僅是主角麥特戴蒙（Matt Damon）的生涯代表作，同時裘德洛也憑此片榮獲多項提名，也一舉拿下英國電影學院獎的最佳男配角！

在劇中裘德洛飾演浪漫又放蕩不羈的富家公子，但卻有著懦弱膽怯的一面。雖然戲份比不上麥特戴蒙，卻用到位的演技讓觀眾記住這個被雷普利深深愛慕卻又被殺害的角色。而且劇中金髮的他真的帥得很有殺傷力！簡直就是高富帥的真實寫照。

《A.I.人工智慧》，2001





《A.I.人工智慧》是經典科幻片代表之一，由知名導演史蒂芬史匹伯（Steven Spielberg）執導。在片中飾演牛郎機器人的裘德洛，完美變身成為滿足女性慾望的機器人。光是看著他毫無缺陷、幾近完美的肯尼臉蛋，可能很多人想要訂製一款。如果真的有以他為樣本的機器人，一定會大熱賣！

《冷山》，2003





由妮可基嫚（Nicole Kidman）和裘德洛主演的《冷山》和他之前的作品不太一樣，劇情描述美國南北戰爭時期，裘德洛飾演的軍人為了再見到愛人，一路冒著生命危險返家的故事。

寫實的戰爭情節，讓全片瀰漫著沉重、哀傷的氣氛，裘德洛精湛的演技將角色內心的掙扎和對摯愛的深情完美刻劃，也讓他再度提名奧斯卡。

《阿飛外傳》，2004





這部《阿飛外傳》絕對稱得上是裘德洛顏值的巔峰！他在片中飾演一個風流倜儻的花花公子阿飛（根本就是他），一直過著到處釣女人、無憂無慮的生活， 他也是因為這部片和女主角席安娜米勒陷入熱戀。

《戀愛沒有假期》，2006





經典的浪漫愛情喜劇，描述聖誕期間一名美國女生跟英國女生暫時交換房子生活的故事，裘德洛飾演溫暖又沉熟的單親爸爸，和卡麥隆狄亞茲愛上彼此。

在戲中沉穩、優雅的他簡直就是大家心目中的英倫情人！這時的他少了點年輕時侵略性的帥氣，更多的是成熟男人的穩重、溫暖。

《福爾摩斯》系列，2009／2011





近幾年大家對裘德洛最熟悉的角色可能就是電影《福爾摩斯》中小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）的好搭檔華生！

跟小勞勃道尼的合作演出，完美將華生和福爾摩斯的好基情呈現出來，不論是鬥嘴或是表現傻氣的部分，裘德洛都拿捏得剛剛好，而兩人的超高水準演出也將角色完美呈現。而大家期待已久的《福爾摩斯》第三集也即將在2020年上映，今年只好先靠《驚奇隊長》撫慰期待的心！

《怪獸與葛林戴華德的罪行》，2018





裘德洛另一部最新代表作就是《哈利波特》系列前傳！在片中飾演年輕版的鄧不利多，看到這麼帥的鄧不利多真的有點不習慣耶。

《驚奇隊長》，2019





在漫威《驚奇隊長》中出現的他扮演驚奇隊長的導師，同時也是克里人軍隊最高指揮官，也是他首次嘗試反派角色！

文／Harper's BAZAAR 圖／IMDB

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