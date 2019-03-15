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EXCEL推春系「清柔色指彩」　粉紫粉藍超仙氣，9款色調想全包

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▲EXEL推指甲油。（圖／美人圈）

春天就快到了，就想擦上輕輕柔柔色系的指甲油，EXCEL將在日本3／19推出眼影新色和妝前乳，但最讓人驚豔的是，終於推出了一系列的指甲油，不但有清透的偏光限定色，還有溫柔奶油色、莫蘭迪粉紫粉藍等，每個顏色都氣質顯白又實擦，好想全包了啊！

9色全是超美的溫柔姐姐色！

把EXCEL指甲油一字排開真的是美翻，7個顏色是帶灰調的莫蘭迪色系、2色是春季的限定色，粉粉嫩嫩的很襯膚又好有氣質，薄塗自然通透，厚塗則溫柔飽滿，一點也不輸專櫃指甲油，且還頗有THREE、LUNASOL的感覺，方形金蓋的指甲油罐，也特別有質感。

▲EXEL推指甲油。（圖／美人圈）

推薦這幾個色號要收～

春天的仙女限定色＃NL08、09

如果妳是上班上學不大能擦指甲油的人，限定色08和09要收，擦起來有淡淡色澤又帶有珍珠光澤，讓整隻手看起來溫柔又很優雅，＃NL08淡淡的粉紫色中有細微銀閃，擦起來特別仙氣，＃NL09則是裸橘色中帶有金閃，擦起來有成熟姐姐感。

▲EXEL推指甲油。（圖／美人圈）

▲EXEL推指甲油。（圖／美人圈）

▲＃NL08擦上是獨角獸珍珠白光澤，非常的高貴淡雅（圖／翻攝自IG@ebichan_nn_n、quizzical_momo）

▲EXEL推指甲油。（圖／美人圈）

▲薄塗讓指面有微微的光澤，很仙氣的一個色號啊～ （圖／翻攝自IG@clayton_ai、quizzical_momo)

▲EXEL推指甲油。（圖／美人圈）

▲＃NL09光澤明顯，推薦給想薄塗但素甲比較沒血色的女孩。（圖／翻攝自IG@lespros_tiffany、quizzical_momo）

可愛杏仁奶油色＃NL04

說到要百搭衣服的指甲油色，怎麼能錯過裸色，但這個＃04色號是屬於稍微偏冷的奶油色，擦起來就是很顯白，不會讓手看起來髒，厚塗光澤明亮、是很有氣質的奶油色。

▲EXEL推指甲油。（圖／美人圈）

清新奶奶灰藍色＃NL05

莫蘭迪奶奶灰藍色，這個色號讓手看起來好優雅，很適合喜歡簡約風的氣質姐姐，擦上這色、然後簡單穿上白襯衫+牛仔褲，清新又超級高級，還帶有一點高冷的都會感，這色不包下來怎麼可以。

▲EXEL推指甲油。（圖／美人圈）

▲非常顯氣質的顏色。（圖／翻攝自IG@maaanyaka、 kajierimakeup）

顯白莫蘭迪粉紫色＃NL06

＃06這個色號是最多人曬的，灰紫色擦起來很能襯出肌膚白皙，讓手看起來瞬間變高級，擦起來色澤光滑明亮的類光療效果，不會看起來髒髒的，是十分優雅不出錯的顏色！

▲EXEL推指甲油。（圖／美人圈）

▲EXEL推指甲油。（圖／美人圈）

▲色系完全不輸光療。（圖／翻攝自IG@meichaaaaan_nail、nail_kiri）

同場加映！

美國清新指彩品牌J.Hannah，台灣也買得到了

美國的珠寶設計師 Jess Hannah 推出的指甲油系列，身為珠寶設計師的她認為市面上的指甲油與其品牌的珠寶都不匹配，於是自己開發了J. Hannah 指甲油，低調柔和的莫蘭迪色能完美的搭配時尚衣著及質感珠寶，擦上立刻散發藝術家的獨特清新氣息。

優雅瓶身成為全球IG網紅梳妝台上，不可或缺的時尚擺設，追求時尚不流俗的質感妹子們必敗。

▲EXEL推指甲油。（圖／美人圈）

▲EXEL推指甲油。（圖／美人圈）

▲線上選品店Amiid Beauty獨家引進，售價與當地售價一模一樣，CHANTERELLE指甲油-J.Hannah　NT＄650。（圖／翻攝自IG@woodlot、uiayk）

文／美人圈

【延伸閱讀】

居家整理指甲一點都不難，跟著金淵珍一起動手做，美甲達人就是我!

指甲太脆弱？4招預防指甲頻斷裂、勾衣服困境，養回健康強韌指甲

指甲油自己擦就不持久？3招避免指甲油頻頻掉漆的窘境

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

EXCEL, 指甲油, 莫蘭迪色
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