蕭敬騰獻唱好貴氣　千萬寶格麗行頭襯歌王

▲蕭敬騰獻唱寶格麗WILD POP頂級珠寶暨腕錶展。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）昨舉辦總值高達50億元的WILD POP頂級珠寶暨腕錶展，除了邀青春無敵的木村拓哉次女木村光希站台，晚間舉辦的貴賓晚宴派對，也請大咖助陣與貴賓同歡，由金曲歌王蕭敬騰獻唱炒熱氣氛，穿正裝的他巧妙搭配上千萬元的寶格麗珠寶與名錶，和歌藝一樣令人驚艷。

▲蕭敬騰佩戴OCTO 腕錶、Serpenti耳環與B.zero1系列珠寶。

蕭敬騰向來勇於挑戰不同時尚風格，昨晚珠寶晚宴他雖身著正裝，但絕對少不了心機配件，胸針選擇與他音樂事業關係最緊密的WILD POP MUSIC系列彩寶與珍珠胸針，耳際則是蛇造型的SERPENTI EYES ON ME 系列頂級祖母綠與鑽石耳環。

▲WILD POP MUSIC系列彩寶與珍珠胸針（上）約4,070,000元，SERPENTI EYES ON ME祖母綠與鑽石耳環。

拿著麥克風獻唱《阿飛的小蝴蝶》、《全是愛》、《讓我為你唱情歌》等歌曲，手部正是炫珠寶與名錶的好時機，他搭配B.zero1系列白K金鑲鑽五環戒，以及要價超過800萬元的OCTO TOURBILLON SAPHIRE水晶陀飛輪鑲鑽腕錶，讓男、女賓客除了聽得陶醉，也被寶格麗的作品吸引了。

▲OCTO TOURBILLON SAPHIRE水晶陀飛輪鑲鑽腕錶（上）約8,310,000元，B.zero1白K金鑲鑽五環戒346,800元。