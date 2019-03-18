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孫芸芸病美人也時尚　600萬新歡蛇錶繞上手

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▲▼孫芸芸BVLGARI寶格麗 。（圖／IG）

▲孫芸芸一身黑色裝扮搭600萬元的寶格麗SERPENTI Misteriosi Pallini頂級珠寶腕錶。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

名媛孫芸芸近日身體微恙，po出醫生交代要戴2周的24小時心律監測器，引發粉絲關注，她雖未明說身體狀況，但休息幾天後，又恢復她的時尚人生，一身高領黑衫搭黑色七分褲、腳踩Saint Laurent白鞋看似低調，腕上的手鐲錶可不簡單，是600萬元的寶格麗（BVLGARI）SERPENTI Misteriosi Pallini頂級珠寶腕錶！

▲▼孫芸芸BVLGARI寶格麗 。（圖／IG）

▲孫芸芸和姊妹淘享美食，寶格麗蛇錶實在太搶眼了。

SERPENTI Misteriosi Pallini頂級珠寶腕錶是寶格麗今年最新創作，打開18K白金鑲嵌鑽石與祖母綠蛇眼的蛇頭，即可顯露面盤，精彩的是蛇身由18K玫瑰金圓珠造型繞成雙圈手環，再以鑲嵌美鑽的蛇尾收尾，風格狂野大器。

▲▼孫芸芸BVLGARI寶格麗 。（圖／IG）

▲▼孫芸芸BVLGARI寶格麗 。（圖／IG）

▲孫芸芸還收藏Serpenti 白K金鑲鑽手環，1,691,000元。

小時候養蛇當寵物的孫芸芸，對蛇造型珠寶情有獨鍾，除了擁有寶格麗SERPENTI最新作品，同時還收藏各式SERPENTI戒指、手環，包括較細版的Serpenti 白K金鑲鑽手環，都是她與姊妹淘美食約會時的最佳配件。

關鍵字：

孫芸芸, BVLGARI, 寶格麗
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