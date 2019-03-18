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南韓「鮮肉咖啡廳」紅翻！店員全是天菜級YG K+男模　姊妹快來開團

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編輯／Ann 圖／翻攝自IG@cafe_el_cielo、@sssonzino、@pat8mat

南韓新沙洞是不少遊客必去景點之一，同樣位於新沙洞的「 Cafe El Cielo」咖啡廳近日大排長龍，原因就是裡面的店員個個都是超高顏值男模，連老闆也不例外，簡直可以男團出道啊，帥到沒天理，姐妹們快手刀去排隊！

▲咖啡廳。（圖／翻攝自IG）

從外觀看來，Cafe El Cielo就和一般的網美咖啡廳沒有兩樣，擁有唯美白色牆壁以及浪漫雲朵造型，不過來這裡的客人才沒那麼簡單呢。看看Cafe El Cielo的店員，就知道為什麼會大排長龍了。

▲咖啡廳。（圖／翻攝自IG）

▲咖啡廳。（圖／翻攝自IG）

▲咖啡廳。（圖／翻攝自IG）

▲咖啡廳。（圖／翻攝自IG）

▲咖啡廳。（圖／翻攝自IG）

CAFE EL CIELO咖啡廳是由YG K+的男模們共同合資經營，據說老闆在挑選打工員工時，標準就和選男模一樣呢，身高、顏值和穿衣打扮，任一不過關都不能錄用，也難怪每個店員都像是從漫畫走出來一般。

白皙的皮膚以及放電的雙眼，是必備條件啊！隨便點開一個店員的IG，都是破萬粉絲數，只能說姐妹們的情敵還是蠻多的，不過路過還是可以喝咖啡，養眼一下。

▲帥哥咖啡廳。（圖／翻攝自IG）

▲帥哥咖啡廳。（圖／翻攝自IG）

▲帥哥咖啡廳。（圖／翻攝自IG）

▲咖啡廳。（圖／翻攝自IG）

▲咖啡廳。（圖／翻攝自IG）

▲咖啡廳。（圖／翻攝自IG）

▲咖啡廳。（圖／翻攝自IG）

▲咖啡廳。（圖／翻攝自IG）

雖然姐妹們可能對餐點不感興趣，不過還是介紹一下，CAFE EL CIELO主要提供飲品、甜食以及輕食，餐點更融入了招牌雲朵造型，重點是都是這些帥哥店員們製作的呢！所以吃小鮮肉的時候，餐點也是不錯的享受呢！

▲咖啡廳。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

南韓, 鮮肉, 咖啡廳, 爆紅, 男模, 排隊, 新沙洞
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