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HOT・Stuff／香奈兒包飄起櫻花雨　粉紅泡泡風格超浪漫

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▲香奈兒CHANEL。（圖／翻攝香奈兒官網）

▲櫻花季到來，也飄到香奈兒包款上。（圖／翻攝官網）

記者張妤瑄／台北報導

櫻花盛開的浪漫畫面，是每年3月讓人們動起來規劃「賞櫻行程」的動力，而這股浪漫最近也漂到香奈兒（CHANEL）新上架的春夏新品上，「櫻花粉」色調的包款陸續上架，光是看著就足以讓人深深著迷，粉紅泡泡的少女風格，一背上立刻青春幾分。

▲香奈兒CHANEL。（圖／翻攝香奈兒官網）

▲粉紅色的手把口蓋包，售價NT$179,000元。（圖／翻攝官網）

由於本季以夏季海邊為主軸，因此包款設計上都有濃厚夏日海灘風格，沙灘排球成了包包外型，可愛又俏皮；又或者加入草編、藤編材質營造夏日氣息，親和的氛圍讓女人一背上就有好心情，直奔去度假，即使困在都市叢林中，也能從包款上得到一絲解放。

▲香奈兒CHANEL。（圖／翻攝香奈兒官網）

▲香奈兒CHANEL。（圖／翻攝香奈兒官網）

▲香奈兒CHANEL。（圖／翻攝香奈兒官網）

▲沙灘排球、藤編材質都很有度假風格。（圖／翻攝官網）

在這波新款中「櫻花粉」也沒這麼單調，也有與白色面料搭配而成的漸層款，削落女孩風格，優雅加乘。

▲香奈兒CHANEL。（圖／翻攝香奈兒官網）

▲櫻花粉加入白色面料，漸層感的斜紋軟呢更女人。（圖／翻攝官網）

隨著香奈兒靈魂人物卡爾拉格斐（Karl Largerfeld）2月離世，他的作品也正進入倒數中，未免之後一包難得，或者在市場上價值飆漲，喜歡就狠下心入手珍藏，是最好辦法。

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以這波「櫻花粉」色系包款來說，經典的2.55、BOY CHANEL、斜紋軟呢材質都有推出，入場經典款也能選擇浪漫的粉紅泡泡款。

▲香奈兒CHANEL。（圖／翻攝香奈兒官網）

▲香奈兒CHANEL。（圖／翻攝香奈兒官網）

▲香奈兒CHANEL。（圖／翻攝香奈兒官網）

▲經典的BOY CHANEL、流浪包都是能投資的款式。（圖／翻攝官網）

關鍵字：

HOT・Stuff, HOTStuff, CHANEL, 香奈兒, 櫻花
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