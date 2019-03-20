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澤尻英龍華吃魚燃脂　6招鏟肉13公斤

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▲▼澤尻英龍華。（圖／翻攝erikatokyo.com）

▲澤尻英龍華當年靠《一公升的眼淚》爆紅。（圖／翻攝erikatokyo.com）

編輯／Rose

日本女星澤尻英龍華出道時靠著《一公升的眼淚》一炮而紅，雖然後來有許多負面傳聞，但在粉絲心中仍是女神中的女神，近年來仍有不少日本粉絲愛戴，讀者調查在「女王形象」、「美麗到令人著迷」排行榜中仍居高位。

▲▼澤尻英龍華。（圖／翻攝erikatokyo.com）

▲澤尻英龍華旅居西班牙時期曾胖到57公斤，後來減肥回到43公斤。（圖／翻攝erikatokyo.com）

這位32歲的女神，在與前夫結婚後，旅居西班牙期間，曾有段時間胖到56公斤，後來靠著6方法成功鏟肉，回到令人稱羨的43公斤完美身材。其中，只吃魚肉、餓了就吃柑橘類水果、喝生薑紅茶等都是重要秘訣。

▲▼澤尻英龍華。（圖／翻攝horoyoi_erikaa IG）

▲澤尻英龍華飲食、運動雙管齊下，成功瘦回來。（圖／翻攝horoyoi_erikaa IG）

【1】以魚肉為主食

魚肉中的Omega 3由DHA與EPA組成，本就是對身體良好的成分，而後者更是能增加「瘦身荷爾蒙」脂聯素的重要成分，能幫助燃燒脂肪，是超優減肥聖品。此外，蛋白質更能拉長食物分解的時間，維持飽足感。

【2】飢餓時吃柑橘類水果

一直忍住飢餓感覺，無法長期抗戰，因此餓了就吃一點柑橘類水果，除了有豐富纖維質，仍提高飽足感之外，它們更是低熱量水果，不易熱量爆表。

▲▼澤尻英龍華。（圖／翻攝erikatokyo.com）

▲澤尻英龍華減肥期間以魚肉為主食。（圖／翻攝erikatokyo.com）

【3】喝生薑紅茶

薑中的薑辣素（Gingerol），有幫助減肥，促進體內脂肪及醣類燃燒、提高體溫的功效，能促進代謝。

【4】喝蘋果醋

蘋果醋有整腸效果，能幫助消化系統作用、促進腸胃蠕動，也能預防血糖快速上升，對於體內排毒循環有益。

【5】停滯期一日一餐

減肥的人多少都會遇到停滯期，澤尻英龍華在這時期時，會改為「一日一餐」，減少熱量攝取，成功跨越減肥停滯期。

▲▼澤尻英龍華。（圖／翻攝horoyoi_erikaa IG）

▲澤尻英龍華對付停滯期的方法，就是減少熱量攝取。（圖／翻攝horoyoi_erikaa IG）

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【6】騎馬運動

澤尻英龍華的父親曾從事賽馬，因此她自小涉獵騎馬運動，因此後來減肥時也會多多騎馬，並配合瑜伽、鋼管舞等運動，與飲食一起雙管齊下，達成減肥目標。

關鍵字：

澤尻英龍華, 減肥, 瘦身, 食譜
fashion.net

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