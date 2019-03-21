許瑋甯跑香奈兒趴喊幸福　「鑽石」藏女人心機



▲許瑋甯跑趴透露妝容秘密心機。（圖／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

許瑋甯今晚（3／21）現身松山文創園區，出席香奈兒（CHANEL）COCO放閃俱樂部派對，這是她首次以香奈兒台灣彩妝形象大使身份為品牌站台，現場巨星秘密後台專區，全貼滿她的照片，讓她害羞的說：「覺得自己很自戀」，因私底下她自己的房間其實素到不行。

▲許瑋甯走進佈滿自己照片的巨星秘密後台，坦言「自戀感」讓她很害羞。（圖／記者季相儒攝、品牌提供）



許瑋甯今擦了＃66號紅唇搭配白色連身褲，還當場透露「有加了一點小心機，搭配＃200，有一點鑽石的光芒，有閃耀的感覺。」

▲許瑋甯首次以香奈兒台灣彩妝形象大使在台站台發表活動。（圖／記者季相儒攝）



為慶祝最新COCO晶亮水唇膏上市特別打造的COCO放閃俱樂部，備有唱片行、放閃搖滾區、舞池、電影院等好玩場景，在裡面逛了許久的許瑋甯甜笑表示：「被喜歡的東西包圍覺得很幸福。」

▲許瑋甯在COCO放閃俱樂部待了許久，表明被喜歡的東西包圍很開心。（圖／品牌提供）



自詡為滿會化妝的人，許瑋甯推薦＃74、#76偏粉色的唇色，她表示：「因為私底下的妝容，或是素顏時，可以增添好氣色。」並說當上彩妝大使後，也把唇膏當作腮紅使用，多了更多選擇與創意用法，滿一舉兩得。

▲許瑋甯跑趴唇色是＃66＋＃200。（圖／記者季相儒攝）

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穿著低胸白色連身褲登場，許瑋甯想用服裝表現「帶有男孩子氣的女人」Style，她透露：「不想因為穿白色給大家太女神的感覺，所以梳起低髻，搭配耳釦表現個性感。」

▲許瑋甯想將連身褲造型穿出「帶點男孩子氣的女人」風格。（圖／記者季相儒攝）