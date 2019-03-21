王棠云拐到余文樂初吻　「完全不記得」把男神唇色



▲王棠云開心當了媽還是很少女。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

「樂嫂」王棠云（Sarah，莎拉）今晚（3／21）回台跑香奈兒（CHANEL）唇膏趴，搶先瞧瞧COCO放閃俱樂部世界第一站，穿著陽傘印花上衣搭配雪紡短裙登場，她誇自己很有「少女感，感謝做了媽媽後還可以這麼少女」。

▲王棠云自豪當了媽還是有滿滿少女感。（圖／記者季相儒攝）



還記不記得第一次與男神老公余文樂約會的唇色，她笑回不記得了，但應該是「偏橘」的唇色，因「未婚沒生子前，比較活潑一點。」那還記不記得兩人第一次接吻，她擦什麼顏色的唇膏？她再度害羞表示：「當然不記得，真的不記得。抱歉！各位觀眾。」

▲王棠云羞回「不記得」靠什麼顏色的美唇，勾到老公余文樂。（圖／記者季相儒攝）



人人都好奇莎拉是怎麼吸引到男神余文樂，甚至還成了幸福人妻，有沒有招桃花的專屬唇色？她認為：「應是自然一點的唇色，帶一點鮭紅的乾燥玫瑰色。」

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莎拉承認婚後在妝容表現上更簡單，雖然很喜歡搜集唇膏，但已開始傾向擦不那麼明顯與鮮亮的顏色，比如今晚雖然出席跑趴，但選了偏向自然裸粉的＃90唇膏，凸顯好氣色就好。她透露自己挑選唇膏的習慣，質地濕潤是首選，但也不用太水亮，剛剛好就好。

▲王棠云認為靠自然色，較能招桃花。「樂嫂」開講，少女們學起來！（圖／記者季相儒攝）